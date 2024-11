Die AIXTRON SE verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Schwächephase an der Börse. Der Technologiewert musste im XETRA-Handel spürbare Einbußen hinnehmen und notierte bei 12,87 Euro, was einem Minus von 2,1 Prozent entspricht. Besonders auffällig ist der drastische Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 39,89 Euro, das noch im Dezember 2023 erreicht wurde. Die aktuelle Entwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalsergebnissen wider, bei denen sowohl der Umsatz mit 156,33 Millionen Euro als auch der Gewinn je Aktie mit 0,27 Euro unter den Vorjahreswerten lagen.

Analysteneinschätzungen und Dividendenaussicht

Die Expertenprognosen für AIXTRON fallen trotz der aktuellen Kursschwäche moderat optimistisch aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,47 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,03 Euro. Die Dividende dürfte mit voraussichtlich 0,377 Euro allerdings unter dem Vorjahreswert von 0,400 Euro liegen.

