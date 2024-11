München (ots) -In München präsentiert der führende IP Management-Anbieter innovative Lösungen für Entscheidungsprozesse beim Intellectual Property ManagementAnaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=APACLeadership), der führende Anbieter von IP Management-Technologien, zeigt auf der IP Service World in München am 25. und 26. November 2024 seine Lösungen Zu der Fachkonferenz werden mehr als 700 Teilnehmer und führende IP-Experten aus ganz Europa erwartet.Neben einem Messestand präsentiert Anaqua dabei seine Neuerungen auch im Rahmen eines Fachvortrags. Dabei erläutert Jan Witt, Sales Director DACH bei Anaqua, anhand eines konkreten Kundenbeispiels und Best Practices, wie IP-Portfolios auch mit KI-Unterstützung und Automatisierung optimiert werden können. "Ich freue mich, mit der internationalen IP-Community Wege zu diskutieren, wie sie ihre IP-Portfolios auch mit KI noch besser managen können", sagt Jan Witt.Event-Details:Anaqua auf der IP Service WorldStand M2-1925. bis 26. November 2024Holiday Inn Munich City CentreHochstraße 3, 81669 MünchenVortrag von Jan Witt:Montag, 25. November um 12:30 UhrAm Stand von Anaqua im Ausstellungsbereich haben Sie auch Gelegenheit, die Anaqua-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Oliver Huc, Carmen Lantsheer, Denis Pankratov, Antoine Rey, und Lisa Zeller persönlich zu treffen.Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine Softwarelösungen für das IP-Management, AQX® und PATTSY WAVE®, bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die die IP-Strategie informiert, die Entscheidungsfindung im IP-Bereich ermöglicht und die IP-Abläufe rationalisiert, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der einzelnen Segmente. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelSüdliche Auffahrtsallee 6680639 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133510/5914544