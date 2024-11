Enapter hat seine Prognose für 2024 revidiert und die Umsatzerwartung auf EUR 22-24 Mio. (von EUR 34 Mio.) gesenkt, was im Mittelwert einem Rückgang von 32% entspricht. Grund ist eine Verzögerung der Serienproduktion der Nexus-Klasse von MulticoreElektrolyseuren. Die Prognose für H2 2024 verringert sich daher auf EUR 13,7 bis 15,7 Mio., was einem Rückgang von 42 bis 49 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber einem Wachstum von 16 bis 32 % ohne Berücksichtigung einer Einmalzahlung von EUR 15 Mio. in H2 2023. Der Auftragsbestand ist auf EUR 50 Mio. gestiegen und unterstützt mwb researchs adjustierte Umsatzschätzung für 2025 von EUR 68 Mio., wenn die Produktion wie geplant hochgefahren wird. Das EBITDA wird weiterhin bei EUR -7 bis -8 Mio. erwartet, was die Anlaufkosten widerspiegelt. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen deuten die starke Auftragspipeline und die Marktposition von Enapter auf ein robustes Wachstum mit einem Umsatz im dreistelligen Millionenbereich und einem erwarteten Break-even Ende 2026 hin. Infolge der reduzierten Prognose haben mwb researchs Analysten ihr Kursziel auf EUR 9,00 (von EUR 12,00) gesenkt, sehen aber weiterhin ein starkes Kurspotenzial und bestätigen ihr KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG