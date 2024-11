Vor Kurzem feierte das Betriebssystem Windows 11 seinen dritten Geburtstag, doch der Marktanteil lag zuletzt bei nur etwa 35 Prozent. Der Vorgänger Windows 10 dominiert weiterhin mit einem Marktanteil von über 60 Prozent. Das scheint Microsoft ein Dorn im Auge zu sein. Verbessert werden soll die Lage unter anderem mit Vollbild-Werbeanzeigen, welche den Windows-10-Nutzern schon seit Längerem kredenzt werden.Anzeige:Das Portal "The Verge" berichtet nun über neue Anzeigen, welche am Wochenende erstmals gesichtet wurden. Darin will Microsoft ...

