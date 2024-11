Wentorf bei Hamburg (ots) -Zum Jahreswechsel explodieren Kfz-Versicherungskosten erneut. Die Gründe: drastisch gestiegene Werkstatt- und Ersatzteilkosten. Berechnungen auf Tarifcheck.de zeigen: Wer wechselt, kann satte Erhöhungen umgehen und oft sogar Hunderte Euro sparen!Warum explodieren die Autoversicherungskosten?Laut Kalkulationen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) riskiert die Autoversicherungsbranche 2024 Verluste von zwei Milliarden Euro. Die Ursachen sind Rekordwerte bei Reparaturkosten. Bereits 2023 machten die Kfz-Versicherer in Deutschland deshalb drei Milliarden Euro Miese.Laut GDV gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Defizit und der Höhe von Kfz-Versicherungsprämien. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) befürwortete dabei bereits im April 2024 eine Anhebung der Beiträge. Im November mahnte die BaFin erneut, dass Prämien Inflationsraten berücksichtigen müssen.Was Sie jetzt gegen steigende Preise tun müssen"Machen Sie unbedingt einen kostenlosen Online-Vergleich und wechseln Sie zu einem günstigeren Anbieter", sagt Jan Schust, CEO und Gründer des Onlinevergleichsportals Tarifcheck.de. Berechnungen auf Tarifcheck.de belegen, dass ein Wechsel oft Hunderte Euro jährlich sparen kann. Schust führt dies auf die massive Konkurrenz innerhalb der Branche zurück: "In der sogenannten Kfz-Wechselsaison im Herbst überbieten Anbieter einander mit lukrativen Tarifen für Neukunden."Das macht sich auch auf Tarifcheck.de bemerkbar: "Die Wechselbereitschaft wächst jedes Jahr. 2024 ist das Interesse aufgrund der heftigen Preisanstiege besonders hoch", sagt der Onlinevergleichsportal-Chef.4 Tarifcheck.de-Spartipps für die Kfz-Versicherung- Stichtag 30. November nicht verpassen: Zum Jahreswechsel passen Autoversicherer die Prämien an. Sie haben deshalb bis zum 30. November ein Kündigungsrecht und können zu günstigeren Anbietern wechseln (https://www.tarifcheck.de/kfz-versicherung/wechseln/). Verpassen Sie die Frist, sind Sie ohne Sonderkündigungsrecht ein weiteres Jahr an einen womöglich teuren Tarif gebunden.- Jährliche Zahlweise vergünstigt Prämie: Dies gilt in der Regel für alle Tarife.- Selbstbeteiligung bei Teil- oder Vollkasko: Die Stichproben im Anhang zeigen, dass eine Selbstbeteiligung (SB) von mindestens 300 Euro die Prämienkosten teils um Hunderte Euro mindert.- Werkstattbindung senkt Beiträge: Eine Werkstattbindung bei Kaskotarifen verringert die Kosten weiter. Auch das illustriert die Tabelle. Überlegen Sie sich vor dem Wechsel, ob dies für Sie infrage kommt.Minutenschneller Vergleich, unkomplizierter Wechsel"Ein kostenloser, unverbindlicher Online-Vergleich der Kfz-Versicherung (https://www.tarifcheck.de/kfz-versicherung/) dauert nur wenige Minuten", sagt Tarifcheck.de-CEO Schust und führt aus, dass ein anschließender Wechsel auf Wunsch hürdenlos online erfolgt: "Verbraucher haben nichts zu verlieren. Im Gegenteil: Oft sparen sie viel Geld und profitieren gleichzeitig von besseren Leistungen."Quellen:- GDV: Kfz-Versicherern drohen Verluste von zwei Milliarden Euro (https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/kfz-versicherern-drohen-verluste-von-zwei-milliarden-euro-182488)- Bafin: Die deutschen Versicherer sollen weiter stabil (https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/RedenInterviews/re_240320_Rede_GDV_EDinVA.html)- Bafin: DAV/DGVM-Herbsttagung, 18. November 2024 (https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/RedenInterviews/re_241118_Rede_EDinVA_DGVM_Herbsttagug.html?nn=19659504)- Tarifcheck.de: Vergleichsrechner (https://www.tarifcheck.de/kfz-versicherung/?tcpp_situation=wechsel)Über Tarifcheck.deDie mehrfach ausgezeichnete TARIFCHECK24 GmbH überzeugt seit mehr als 20 Jahren bundesweit Millionen Verbraucher. 2001 von Jan Schust gegründet, ist Tarifcheck.de (https://www.tarifcheck.de) mittlerweile das drittgrößte Onlinevergleichsportal Deutschlands. Der Fokus liegt auf Nutzerfreundlichkeit und Qualität, auf Transparenz, Objektivität sowie strengsten Datenschutzstandards. Das Portfolio umfasst kostenlose Vergleichsmöglichkeiten für Versicherungen, Finanzen, Energie, Internet und Mobilfunk.Pressekontakt:TARIFCHECK24 GmbHKristina VogtHead of Public Relationskristina.vogt@tarifcheck.de+49 (0)40 730 98 288Original-Content von: TARIFCHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73908/5914599