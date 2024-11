Die Gubra-Aktie ist wieder obenauf. Nach einer dreimonatigen Schwächephase, in der es mit dem Kurs des dänischen Biotech-Unternehmens um rund 40% bergab ging, schoss die Aktie seit Anfang November um über 40% in die Höhe. Was steckt hinter dem Comeback von Gubra und werden Anleger bald ein neues Allzeithoch sehen? Mehr Pfeile im Köcher Vor wenigen Tagen hat Gubra die Börse mit sehr positiven Daten einer Frühphasenstudie zu seinem Adipositas-Wirkstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...