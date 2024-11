Die Alphabet-Aktie hat in diesem Jahr bisher eine solide Performance hingelegt. Doch am Horizont ziehen nun dunkle Wolken für das Unternehmen auf. Können diese Nachrichten in Zukunft zu einem echten Problem werden? ChatGPT als großer Konkurrent? Die Alphabet-Aktie hat am Donnerstag um -4,5% im Wert einbüßen müssen. Der Technologieriese litt dabei besonders unter einer Mitteilung, die dunkle Wolken am Horizont des Konzerns aufziehen lässt. Konkret ...

