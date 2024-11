DJ Lufthansa und Deutsche Bahn brechen Zug-zum-Flug-Buchungsrekord

DOW JONES--Die Deutsche Bahn und die Lufthansa haben mit ihrem Angebot eines Zug-zum-Flug-Tickets für Flüge ab dem Flughafen Frankfurt einen neuen Buchungsrekord erzielt. Bereits im Oktober sei die bisherige Rekordmarke von 432.000 Reisenden geknackt worden, teilten beide Unternehmen gemeinsam mit. Bis zum Jahresende seien mehr als 500.000 Buchungen bestätigt.

Aufgrund der großen Nachfrage werde das Angebot an Zubringerzügen zum Frankfurter Flughafen, einem der größten Flughäfen Europas, stetig ausgebaut. In diesem Jahr sind mit Augsburg, Siegburg/ Bonn, Wolfsburg und Essen vier innerdeutsche Städte hinzugekommen, insgesamt wird der Flughafen nun an 28 Städten angebunden. Auch die Zahl der Zubringerzüge steigt: DB und Lufthansa bieten täglich mehr als 240 ICE-Verbindungen mit Lufthansa-Flugnummer (Codeshare-Nummern) an, die somit buchungstechnisch wie Zubringerflüge behandelt werden. Neben den innerdeutschen Verbindungen setzt die Kooperation auch auf eine internationale Verbindung zwischen München Hauptbahnhof und dem Flughafen Zürich mit einem möglichen Zustieg im österreichischen Bregenz.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2024 06:38 ET (11:38 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.