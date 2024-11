Die Deutsche Börse AG verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seinen Anteil an der Deutschen Börse auf 2,9979 Prozent reduziert, was einem Bestand von 5.644.985 Aktien entspricht. Diese Entwicklung markiert einen Rückgang von der zuvor gemeldeten Position von 3,03 Prozent. Die Schwellenberührung erfolgte am 20. November 2024, wobei die Änderung gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes ordnungsgemäß gemeldet wurde.

Aktuelle Kursentwicklung

Im Handelsverlauf zeigt die Deutsche Börse-Aktie eine volatile Entwicklung. Nach einem Handelsstart bei 213,60 EUR bewegte sich der Kurs zwischen verschiedenen Niveaus, wobei das aktuelle 52-Wochen-Hoch bei 221,30 EUR liegt. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 10,47 EUR, während die Dividendenerwartung bei 4,05 EUR pro Aktie liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten wird derzeit bei 215,11 EUR gesehen.

Anzeige

Deutsche Boerse-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Boerse-Analyse vom 22. November liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Boerse-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Boerse-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...