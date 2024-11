Mainz (ots) -Am Freitag, 29. November 2024, 20.15 Uhr, zeigt 3sat den auf wahren Begebenheiten basierenden Spielfilm über eine Gruppe von Freigeistern, die Anfang des 20. Jahrhunderts allen Konventionen trotzen und nach Selbstbestimmung suchen. Ab der linearen Ausstrahlung ist "Monte Verità - der Rausch der Freiheit" sieben Tage lang in der 3satMediathek abrufbar.1906: Eine Zeit im Umbruch. Ängste und Hoffnungen prägen die Gesellschaft. Die ersten Aussteiger, zu denen auch der junge (von Joel Basman verkörperte) Hermann Hesse zählt, suchen ihr Paradies.Sie finden es im Süden der Schweiz, auf dem Monte Verità. Die Reformer legen nicht nur ihre Kleider ab, sondern ebenso das geistige Korsett, an dem die Gesellschaft zu ersticken droht.Auch die junge Mutter Hanna Leitner (gespielt von Maresi Riegner) zieht es ins tessinische Ascona, um ihrer bürgerlichen Rolle und einer einengenden Ehe zu entfliehen. Hin- und hergerissen zwischen Schuldgefühlen gegenüber ihrer Familie und dem Drang nach einem selbstbestimmten Leben entdeckt Hanna ihre Leidenschaft für die Fotografie. Mit der Lehrerin Lotte Hattemer (Hannah Herzsprung) und der Pianistin Ida Hofmann (Julia Jentsch) lernt sie zwei starke Frauen und Schlüsselfiguren der Reformbewegung kennen.Das wahre Leben auf dem Monte Verità ist in zahlreichen Fotografien dokumentiert, deren Urheberinnen oder Urheber jedoch vielfach unbekannt sind. Regisseur Stefan Jäger erzählt die Geschichte der Bewegung aus der Perspektive der fiktiven Fotografin Hanna Leitner und mit einem jungen, hochkarätigen Ensemble.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotoEin Pressefoto erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/monteverita) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5914771