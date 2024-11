Mit gutem Beispiel geht die Oberbank voran und schenkt der Belegschaft Aktien am eigenen Unternehmen. Dem Beispiel sollten andere folgen, und auch die Politik! Mir gefällt, dass die Oberbank AG auch heuer wieder - zum bereits siebten Mal - ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt. Die Vollzeitbeschäftigten erhalten dabei den Höchstbetrag von 4.500 Euro. Mit knapp 5 Prozent am Aktienkapital sind die eigenen Mitarbeiter jetzt schon der viertgrößte Aktionär der Oberbank AG. ...

