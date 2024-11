Bonn (ots) -"Hilft sicher" - das ist das Versprechen der UNO-Flüchtlingshilfe. Viele prominente Persönlichkeiten vertrauen darauf und engagieren sich ehrenamtlich in der Kampagne hilftsicher für die NGO. Die mittlerweile 17 Unterstützer*innen - die Schirmfrau der UNO-Flüchtlingshilfe Bärbel Bas mit ihren Vorgängern Prof. Rita Süssmuth, Wolfgang Thierse, Prof. Norbert Lammert; Iris Berben, Matthias Brandt, Antje von Dewitz, Yared Dibaba, Annette Frier, Gunnar Kilian, Sebastian Koch, Adnan Maral, Bjarne Mädel, Valerie Niehaus, Kirill Petrenko, Prof. Gesine Schwan, Natalia Wörner - rufen zur Unterstützung für Geflüchtete auf. Mehr unter www.hilftsicher.de"Der Winter steht vor der Tür, und für viele Geflüchtete beginnt damit die härteste Zeit des Jahres. Sie leben in notdürftigen Unterkünften, oft ohne ausreichend Heizmaterial, Essen oder Medizin. Ob in der Ukraine, Syrien, Afghanistan oder im Libanon - gerade jetzt ist unsere Hilfe dringender denn je", kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe.Alle Testimonials hat der Fotograf Mathias Bothor fotografiert und gefilmt. Der Kommunikationsberater Michael Kronacher hat die Kampagne initiiert. Umgesetzt wurde sie gemeinsam mit den Kölner Goldenen Hirschen."Die öffentliche Debatte über Flucht gerät aktuell oft in eine Schieflage, daher ist die Unterstützung durch bekannte Persönlichkeiten von unschätzbarem Wert. Ihr Engagement bietet eine enorme Chance, unsere Arbeit und die des UNHCR stärker ins Bewusstsein der deutschen Bevölkerung zu rücken", erklärt Peter Ruhenstroth-Bauer.Über die UNO-FlüchtlingshilfeDie UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) und wurde im Jahr 1980 in Bonn gegründet. Seitdem setzt sich die Nichtregierungsorganisation für Menschen auf der Flucht ein und mobilisiert die Menschen in Deutschland, um die weltweite, lebensrettende Arbeit des UNHCR finanziell zu unterstützen. Die UNO-Flüchtlingshilfe fördert außerdem viele Flüchtlingsprojekte deutscher Vereine und Initiativen und trägt durch kontinuierliche Informationsarbeit über Flucht, Fluchtursachen und -schicksale dazu bei, Aufmerksamkeit und Empathie für die Notlage geflüchteter Menschen zu wecken.Pressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47marius.tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63012/5914788