Wien (www.fondscheck.de) - Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman ernennt Paul Grainger als Managing Director und Senior Portfolio Manager im Bereich Fixed Income, so die Experten von "FONDS professionell".Mit über 25 Jahren Erfahrung wechsele Grainger zu Neuberger Berman und verlasse Schroders, wo er zuletzt als Head of Global Fixed Income and Currency tätig gewesen sei. ...

