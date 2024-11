Diese Termine erwarten uns in der Woche vom 25. bis 29. November:In der aktuellen Woche stehen einige spannende Finanztermine an. Unternehmen wie Kingfisher und Siemens Healthineers präsentieren ihre neuesten Geschäftszahlen, während wichtige Konjunkturdaten wie das ifo-Geschäftsklima und das BIP der USA veröffentlicht werden. Außerdem wird das Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt und die Konferenz "The Premium Review" in Paris ...

