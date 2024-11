EQS-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie

Wim de Pundert zum CEO und CFO der Knaus Tabbert AG ernannt (News mit Zusatzmaterial)



22.11.2024

Die Knaus Tabbert AG gibt im Rahmen ihres strategischen Ziels, eine nachhaltige und profitable Zukunft zu sichern, wichtige Änderungen in der Führung bekannt. Wim de Pundert, bedeutender Aktionär und derzeitiges Mitglied des Aufsichtsrates, wurde mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO und CFO ernannt.



Zusätzlich wurde Radim Ševcík zum neuen Financial Director ernannt, der direkt an den neuen CFO berichtet. Radim Ševcík verfügt über umfassende Erfahrung im Finanzbereich, nachdem er für Unternehmen wie die Boston Consulting Group (BCG) und Merrill Lynch gearbeitet hat und zuletzt vier Jahre lang als Investment Officer für HTP Investments tätig war.



Das derzeitige Führungsteam mit Werner Vaterl als Chief Operating Officer (COO) und Gerd Adamietzki als Chief Sales Officer (CSO) bleibt in seinen Funktionen bestehen.



Erklärung von Wim de Pundert, CEO und CFO:



"Ich bin ein großer Kenner und großer Aktionär der Knaus Tabbert AG und unterstütze das Unternehmen seit über 15 Jahren. Ich fühle mich geehrt, die Doppelrolle als CEO und CFO zu übernehmen, um die Bemühungen um eine nachhaltige und profitable Zukunft zu steuern. Die Knaus Tabbert AG ist von Grund auf ein hochwertiges und nachhaltiges Unternehmen.



Mit Blick auf die Zukunft gehen wir von konservativen Annahmen aus, um ein stabiles Fundament zu schaffen und gleichzeitig von der Dynamik zu profitieren, die wir über die Jahre hinweg aufgebaut haben. Mit der Unterstützung unseres Führungsteams, unserer Mitarbeiter und unserer Stakeholder werden wir Maßnahmen ergreifen, um eine gesunde Profitabilität bei adäquaten Produktionsmengen zu sichern."



Über Knaus Tabbert AG



Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Reisemobilen, Caravans und Wohnmobilen, der für sein Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit bekannt ist. Knaus Tabbert blickt auf eine lange Geschichte und eine starke Marktpräsenz zurück und setzt weiterhin auf konsequente Strategien, um für seine Kunden und Stakeholder einen Mehrwert zu schaffen.

Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6b0c293210cba45f692b2f75688e8e78

