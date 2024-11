Der Bitcoin-Kurs bewegt sich immer näher in Richtung der magischen Marke von 100.000 US$, doch noch ist kein Durchbruch erfolgt. Aber ist ein nachhaltiger Anstieg überhaupt realistisch? Wie kann es jetzt weitergehen? Und was sollten Anleger jetzt tun? Gensler tritt zurück Die Kryptokurse befinden sich zum Ende der Woche in heller Aufruhr, denn es gibt neue Nachrichten, die für deutliche Kursanstiege sorgen. So wurde durch eine offizielle Ankündigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...