Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) hat offiziell seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 in Europa veröffentlicht, in dem das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften ESG-Governance- und Nachhaltigkeitsentwicklungsmeilensteine, eine qualitativ hochwertige Entwicklung, die von grüner Innovation, sozialer Verantwortung und einem für beide Seiten vorteilhaften Entwicklungsfahrplan gestärkt wird, sowie eine hocheffiziente Unternehmensführung und -verwaltung darlegen.In Europa hält sich das ZPMC an die Grundsätze der grünen und nachhaltigen Entwicklung, um den Aufbau intelligenter, grüner Häfen mit kohlenstoffarmer und intelligenter Hafenausrüstung zu fördern und zu unterstützen. Die Produkte von ZPMC haben Häfen erfolgreich dabei unterstützt, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf Energieeinsparung und Emissionsreduzierung zu erreichen, darunter die automatisierten Terminals im Hafen von Vado in Italien, im Hamburger Hafen in Deutschland und im Hafen von Felixstowe in Großbritannien.ZPMC hat in Europa lokale Talente rekrutiert - 92 der derzeit 109 Mitarbeiter sind lokal angestellt. ZPMC legt großen Wert auf die Entwicklung und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und bietet bezahlten Urlaub, Krankenversicherung, Sozialversicherung und wettbewerbsfähige Gehälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. ZPMC führt auch Initiativen zur Senkung des Kohlendioxidausstoßes durch, um jeden Mitarbeiter zu ermutigen, Strom, Wasser und Papier zu sparen, um ein grünes und umweltfreundliches Unternehmen mit konzertierten Anstrengungen aufzubauen.Im Jahr 2023 erstreckt sich die globale Reichweite des ZPMC auf 107 Länder und Regionen mit 119 Niederlassungen und Tochtergesellschaften, die rund 300 Häfen weltweit abdecken. Dieses weitreichende Netzwerk veranschaulicht den systematischen Ansatz des ZPMC in Bezug auf regionale Aktivitäten, Geschäftsintegration, Ressourcenmanagement und die Entwicklung von Partnerschaften und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vision einer gemeinsamen globalen Zukunft.Mit Blick auf die Zukunft ist ZPMC bestrebt, die globale Hafen- und Schifffahrtsindustrie auf dem Weg in eine nachhaltige, für beide Seiten vorteilhafte und kohlenstofffreie" Zukunft zu führen, unterstützt durch seine innovativen grünen Produkte und kohlenstoffarmen Lösungen.