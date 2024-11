DJ Deutschland und Israel wollen bei Digitalisierung enger zusammenarbeiten

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Deutschland und Israel wollen ihre Zusammenarbeit in digitalen Fragen verstärken. Eine entsprechende Absichtserklärung zur Begründung eines Digitaldialogs haben Bundesdigitalminister Volker Wissing und der israelische Botschafter Ron Prosor unterzeichnet, wie das Ministerium mitteilte. Israel sei ein "unverzichtbarer" Partner. Der Austausch soll besonders in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Startup-Kooperationen, E-Government und digitale Identitäten vertieft werden.

Außerdem soll der Austausch bestehende Initiativen in Wissenschaft und Privatwirtschaft stärken und neue Kooperationen anstoßen, wie das Bundesverkehrs- und Digitalministerium erklärte. "Israel ist als digitaler Vorreiter und Startup-Nation ein unverzichtbarer Partner für Deutschland, wenn es um Innovationen und Zukunftstechnologien geht. Wir können von Israels Expertise in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und digitale Verwaltung enorm profitieren", erklärte Wissing. Man wolle gemeinsam Innovationen vorantreiben, den Austausch zwischen deutschen und israelischen Startups fördern und die wirtschaftliche Zusammenarbeit bei Zukunftstechnologien stärken.

"Wir intensivieren unsere Partnerschaft auch als klares Zeichen für unsere Verbundenheit mit Israel", sagte Wissing. Prosor betonte, dass der digitale Dialog mehr sei als ein weiteres Gesprächsformat. "Er ist ein Game Changer für die digitale Transformation. Israel und Deutschland bündeln ihre Kräfte, um in so entscheidenden Feldern wie Cybersicherheit und digitaler Verwaltung eine Vorreiterrolle zu übernehmen", sagte er in der gemeinsamen Pressemitteilung des Digitalministeriums.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2024 08:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.