Der europäische Ticketing-Gigant CTS Eventim verzeichnete am Aktienmarkt einen überraschenden Rückschlag. Trotz eines beachtlichen Umsatzanstiegs von 16 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres reagierte die Börse empfindlich auf die jüngsten Quartalszahlen. Der Nettogewinn sank um 11 Prozent auf 181,2 Millionen Euro, was zu einem deutlichen Kurseinbruch von 8,19 Prozent führte. Die Aktie schloss bei 82,35 Euro, wobei erhöhte Vertriebs- und Verwaltungskosten als Hauptgründe für den Gewinnrückgang genannt wurden.

Wachstumskurs bleibt intakt

Ungeachtet der aktuellen Gewinneinbußen zeigt sich das Kerngeschäft des Unternehmens weiterhin robust. Die erfolgreiche Expansion in europäische Märkte und die Integration von See Tickets tragen zur positiven Geschäftsentwicklung bei. Das Management hält an seiner optimistischen Prognose fest und erwartet ein deutliches Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr. Diese Einschätzung stützt sich auf das starke organische Wachstum sowohl im Heimatmarkt als auch in Europa.

