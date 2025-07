Nach einem zweistelligen Rücksetzer in der letzten Woche präsentiert sich die Aktie von Palantir jetzt wechselhaft. Ein neuer Deal könnte aber die nächste Rallye befeuern. Dieses Comeback kam schnell. Nachdem die Aktie von Palantir noch am letzten Freitag zweistellig absackte, folgte schon zu Wochenbeginn die Wende. Am Montag legte das Papier vier Prozent zu, beim Handlesschluss am Dienstag war der Gewinn aber wieder mehr oder weniger verpufft. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...