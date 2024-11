© Foto: Boris Roessler/dpa

Die Aussicht auf eine deutliche Lockerung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank bringt Bank-Aktien am Freitag in die Bredouille. Immobilienwerte sind hingegen gefragt.Schlechte Konjunkturdaten haben am europäischen Aktienmarkt die Erwartung an eine EZB-Jumbo-Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte im Dezember bekräftigt. Diese Aussichten drückten den DAX am Nachmittag wieder ins Plus. Als potenzieller Verlierer von sinkenden Zinsen gehörten am Freitag die Aktien aus dem Finanzsektor zu den Verlierern. Die Papiere der Deutschen Bank gaben um 3,5 Prozent nach, die Commerzbank-Aktie verlor 2.2 Prozent. Auch der europaweite Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks sank um mehr als 2 Prozent und …