BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat seine Jahresprognose erhöht. So soll der Umsatz 290 Millionen Euro erreichen, nach zuvor in Aussicht gestellten 265 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Analysten rechnen bisher mit 275 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) vor Sondereinflüssen sieht Eckert & Ziegler 2024 nun bei rund 60 Millionen und damit fünf Millionen Euro höher als zuvor. Das Unternehmen begründete den Schritt mit dem positiven Geschäftsverlauf im laufenden Schlussquartal.

Eckert & Ziegler hatte im Sommer bereits einmal den Gewinnausblick angehoben. Das Unternehmen hatte erst am 14. November seine endgültigen Neunmonatszahlen vorgelegt und dabei auch die Prognose bestätigt.

Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie kletterte nach den Neuigkeiten um zehn Prozent nach oben./nas/he