Der Euro steht seit dem Wahlsieg von Donald Trump Anfang November heftig unter Druck. Am Freitag sackt die Gemeinschaftswährung zeitweilig bis auf 1,0335 Dollar ab - der tiefste Stand seit zwei Jahren. Auch der Goldpreis hat seine Korrektur beendet und steigt zeitweilig über die 2.700-Dollar-Marke. In Euro gibt es sogar ein neues Rekordhoch.Nach der US-Wahl ist Gold deutlich billiger geworden, weil Anleger eher in Risiko-Anlageklassen wie Aktien einstiegen. In den letzten Tagen hat sich die Sichtweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...