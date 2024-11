IG Metall: Warnstreiks bei VW ab Anfang Dezember



WOLFSBURG - Bei VW kommt es Anfang Dezember zu Warnstreiks. Das habe die Tarifkommission der IG Metall einstimmig beschlossen, teilte die Gewerkschaft mit. Nach der ergebnislosen Tarifrunde am Donnerstag wolle man dadurch den Druck auf das Unternehmen erhöhen.

ROUNDUP: Halozyme zieht Angebot für Pharmaforscher Evotec zurück

HAMBURG - Keine Übernahme: Der US-Wirkstoffforscher Halozyme will sich nun doch nicht mehr den Evotec-Konzern einverleiben. Halozyme-Chefin Helen Torley zieht damit Konsequenzen aus der Ablehnung der Hamburger. "Es ist offensichtlich, dass Aufsichtsrat und Vorstand von Evotec derzeit kein Interesse daran haben, konstruktiv mit Halozyme zusammenzuarbeiten und eine mögliche Transaktion zu prüfen", sagte sie in einer Stellungnahme am Freitag. Die Evotec-Aktie sackte nach Bekanntwerden des zurückgezogenen Übernahmeangebots um fast ein Fünftel auf 8,21 Euro ab.

Daimler Truck produziert E-Lkw für Fernverkehr in Serie

WÖRTH - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat mit der Serienproduktion seines batterieelektrischen Fernverkehrs-Lastwagens begonnen. Der Mercedes-Benz eActros 600 wird auf einer bestehenden Montagelinie des Werks im rheinland-pfälzischen Wörth gebaut, wie das Unternehmen mitteilte. Die Fertigung findet demnach parallel und flexibel neben den Lkw statt, die einen Dieselantrieb bekommen.

ROUNDUP: Bosch setzt Rotstift an - 5550 Stellen sollen wegfallen

GERLINGEN - Angesicht der Krise in der Autoindustrie will der Zulieferer Bosch mehr Stellen streichen als bislang bekannt. In den kommenden Jahren gibt es einen weiteren "Anpassungsbedarf" von bis zu 5550 Stellen, wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte. Mehr als zwei Drittel davon - insgesamt 3800 Jobs - sollen in Deutschland wegfallen.

IG Metall wehrt sich gegen Bosch-Stellenabbau in Hildesheim

HILDESHEIM - Die IG Metall will sich gegen den geplanten Stellenabbau bei Bosch in Hildesheim wehren. "Wir lassen uns das nicht gefallen", sagte Karoline Kleinschmidt, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Alfeld-Hameln-Hildesheim, der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewerkschaft bereite schon Aktionen vor, um gegen die Pläne zu protestieren. Am Montag soll es in Hildesheim eine Betriebsversammlung geben.

Eckert & Ziegler erhöht Prognose - Aktie springt nach oben

BERLIN - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat seine Jahresprognose erhöht. So soll der Umsatz 290 Millionen Euro erreichen, nach zuvor in Aussicht gestellten 265 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Analysten rechnen bisher mit 275 Millionen Euro.

ROUNDUP: Kleinanleger rufen Verfassungsgericht in Sachen Varta an

ELLWANGEN - Angesichts der drohenden Enteignung der Varta -Kleinaktionäre haben einige Anteilseigner Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Ihr entschädigungsloser Ausschluss des Bezugsrechts bei der Sanierung des Unternehmens verstoße gegen die Eigentumsgarantie, teilte die Schutzgemeinschaft der Kleinanleger (SdK) in München mit. Der Vorstand des angeschlagenen Unternehmens wollte sich nach Angaben eines Sprechers nicht zu der Klage äußern. Erfolgreich sind Verfassungsbeschwerden selten: Die Erfolgsquote der vergangenen zehn Jahre lagt laut dem Gericht bei 1,66 Prozent.

PVA Tepla kündigt Aktienrückkauf an - Zuletzt an der Börse unter Druck

WETTENBERG - Das Technologieunternehmen PVA Tepla will eigene Aktien von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben. Das Aktienrückkaufprogramm zur Unterstützung möglicher Übernahmen sowie langfristiger Vergütungspläne umfasse bis zu 2,17 Millionen Aktien beziehungsweise einen Gesamtkaufpreis von bis zu 30 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Laufen soll das Programm bis Ende 2025. Der Aktienkurs von PVA Tepla legte auf die Nachricht in auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp sechs Prozent auf 11,62 Euro zu. Die Papiere haben eine längere Durststrecke hinter sich: 2024 haben sie auf Xetra bislang fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt.



Weitere Meldungen



-Black Friday reizt viele Kunden nicht - wegen Temu und Shein -Französischer Vinci-Konzern will Energiesparte profitabler machen -Hohe Zustimmung zum Ausbau erneuerbarer Energien

-Kleinanleger rufen Verfassungsgericht in Sachen Varta an -Autozulieferer Bosch will gut 5500 Stellen streichen

-ROUNDUP 2: Bundesrat macht Weg für Krankenhausreform frei -Northvolt-Chef Peter Carlsson tritt zurück

-US-Unternehmen Halozyme zieht Angebot für Wirkstoffforscher Evotec zurück -CDU: Land und Bund wegen Northvolt im Austausch

-Londoner Flughafen Gatwick teilweise gesperrt

-Premier League stimmt für strengere Sponsoring-Regeln°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /nas



DE0007100000, DE0005659700, DE0005664809, US40637H1095, DE0007461006, DE0007664039, DE000A0TGJ55, DE000DTR0CK8