Chart des Tages | Gold (22.11.2024)

Der Goldpreis stieg heute auf 2.694 US-Dollar und verzeichnete damit den größten wöchentlichen Anstieg seit Oktober 2023. Der bemerkenswerte Anstieg um 4,9 - ist auf die verschärften geopolitischen Spannungen und die sich verändernden geldpolitischen Erwartungen zurückzuführen. Die Erholung des Edelmetalls war besonders bemerkenswert, da es inmitten der eskalierenden Konflikte zwischen Russland und der Ukraine fünf aufeinanderfolgende Kursgewinne verzeichnete.

Der Markt erhielt einen deutlichen Schub, nachdem berichtet wurde, dass Russland eine neue ballistische Hyperschall-Mittelstreckenrakete auf die ukrainische Region Dnipro abgefeuert hat, was eine ernsthafte Eskalation des 33 Monate andauernden Konflikts darstellt. Diese Entwicklung, in Verbindung mit der Entscheidung der Biden-Regierung, der Ukraine den Einsatz von in den USA hergestellten Waffen für Tiefschläge in Russland zu gestatten, hat die Nachfrage nach sicheren Häfen erheblich erhöht.

Marktimplizierte Zinssenkungen. Quelle: Bloomberg

Die zinsbullischen Kommentare des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, verliehen dem Aufwärtstrend des Goldpreises zusätzlichen Schwung. Goolsbee deutete an, dass die Zinssätze "ein gutes Stück niedriger" ausfallen könnten, und zeigte sich zuversichtlich, dass die Inflation sich in Richtung des Ziels der Fed bewegen werde. Laut Bloomberg preisen die Marktteilnehmer nun eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 56 - ein...

