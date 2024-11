Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec wird nicht vom US-Unternehmen Halozyme übernommen. Das amerikanische Biotechnologieunternehmen zog sein unverbindliches Übernahmeangebot von 11 Euro je Aktie, das einer Gesamtbewertung von etwa zwei Milliarden Euro entsprach, am Freitag zurück. Als Begründung wurde das mangelnde Interesse seitens der Evotec-Führung an konstruktiven Gesprächen genannt. Die Reaktion an der Börse war deutlich: Die Evotec-Aktie verzeichnete einen drastischen Kurseinbruch von etwa 18 Prozent und fiel auf 8,25 Euro zurück.

Interessenkonflikt zwischen den Unternehmen

Während Halozyme betonte, mehrfach versucht zu haben, detaillierte Gespräche mit dem Hamburger Aufsichtsrat zu führen, steht dies im Widerspruch zu Aussagen von Evotec. Das deutsche Unternehmen hatte erklärt, keine direkten Kontaktaufnahmen erhalten zu haben und priorisiere weiterhin seine Eigenständigkeit. Besonders interessant für Halozyme wäre die Plattform der Tochtergesellschaft Just-Evotec Biologics gewesen, die sich auf die kostengünstige Massenproduktion von Biologika spezialisiert hat.

