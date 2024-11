DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 23. bis Montag, 25. November (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 25. November 2024 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz *** 10:30 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 86,1 zuvor: 86,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,5 zuvor: 85,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 87,0 zuvor: 87,3 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Italiens Wirtschaftsminister Urso, Pressekonferenz im Anschluss an das Deutsch-Italienische Ministerforum, Berlin *** 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, die SPD-Vorsitzenden Esken und Klingbeil, Pk zur Nominierung des SPD-Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: k.A. zuvor: -12,8 *** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Resilienz und Erneuerung: Wege aus der Wachstumsschwäche" - DE/BDI, Mitgliederversammlung und Wahl des Nachfolgers von BDI-Präsident Russwurm *** - Ei/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede bei Society of Professional Economists Annual Dinner ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2024 10:58 ET (15:58 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.