DJ XETRA/DAX schließt nach Berg- und Talfahrt freundlich

DOW JONES--Nach einem sehr volatilen Verlauf hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 19.323 Punkte, im Tief stand der Index bei 19.036. Sehr schwache europäische Einkaufsmanagerdaten belasteten die Stimmung im frühen Geschäft. Die Erwartung, dass die EZB die Zinsen aggressiver werde senken müssen als bislang erwartet, führte aber zu einer Trendwende am Markt, unterstützt durch die Veröffentlichung besserer Einkaufsmanagerindizes in den USA am Nachmittag.

Neben den Aktien der kapitalintensiven Versorger profitierten Immobilientitel von den sinkenden Marktzinsen. Für Vonovia ging es um 4,8 Prozent nach oben, LEG Immobilien kamen auf ein Plus von 5,8 Prozent. Eon gewannen 3,6 Prozent und RWE 0,8 Prozent. Die fallenden Zinsen bedeuteten für Banken allerdings niedrigere Margen im Zinsgeschäft; nicht überraschend fielen daher Deutsche Bank um 2,9 Prozent zurück und Commerzbank um 1,5 Prozent. Brenntag schlossen mit Aufschlägen von 4,4 Prozent - gestützt durch eine Kaufempfehlung durch Berenberg.

VW schlossen 0,7 Prozent fester. Damit steckte die Aktie die Entwicklung um Northvolt gut weg. Der schwedische Batteriehersteller hat Insolvenz und Gläubigerschutz nach Chapter 11 in den USA beantragt, um seine Schulden zu restrukturieren. Wie es am Markt hieß, hatte Northvolt über Regierungshilfen und bei Großinvestoren wie Volkswagen und BMW insgesamt 15 Milliarden Dollar eingesammelt. Weil VW an Northvolt auch beteiligt ist, dürfte es Abschreibungsbedarf geben. "Andererseits kommt die Entwicklung auch nicht unerwartet, sie war zu befürchten", meinte ein Marktteilnehmer. Auch die Ankündigung von Warnstreiks ab Anfang Dezember belastete nicht wirklich - die Entwicklung hatte sich ebenfalls abgezeichnet.

Halozyme zieht Gebot für Evotec zurück

Evotec brachen um 15,6 Prozent auf 8,50 Euro ein. Halozyme hatte mitgeteilt, das Gebot für das Biotechnologieunternehmen zurückzuziehen. Die Gesellschaft hatte 11 Euro je Evotec-Anteilsschein in bar geboten.

Mit Aufschlägen von 7,8 Prozent reagierten Eckert & Ziegler auf eine erneut angehobene Jahresprognose des Unternehmens. PVA Tepla erholten sich um 14,8 Prozent. Allerdings hatte sich der Kurs in diesem Jahr schon nahezu halbiert und war zuletzt auf den tiefsten Stand seit etwa vier Jahren gefallen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie will eigene Aktien zurückkaufen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.322,59 +0,9% +15,25% DAX-Future 19.388,00 +1,0% +10,54% XDAX 19.337,02 +0,8% +15,32% MDAX 26.180,20 +1,2% -3,59% TecDAX 3.370,04 +1,2% +0,87% SDAX 13.301,73 +0,4% -4,79% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,24 +90 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 36 4 0 3.353,2 72,2 57,3 MDAX 33 16 1 361,6 20,5 21,8 TecDAX 22 8 0 827,2 20,2 15,5 SDAX 42 26 2 123,1 10,1 8,5 ===

November 22, 2024 11:59 ET (16:59 GMT)

