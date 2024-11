Willemstad, Curacao (ots/PRNewswire) -BC.GAME (https://bc.game/), eine führende Online-Glücksspielplattform, hat eine offizielle Erklärung zu den laufenden Rechtsstreitigkeiten des Unternehmens abgegeben. Diese Erklärung soll Klarheit über die Situation schaffen, Nutzern Gewissheit bezüglich der finanziellen Stabilität der Plattform verschaffen und das Engagement des Unternehmens für Transparenz, Fairness und Compliance verdeutlichen. BC.GAME ist nach wie vor bestrebt, seinen Ruf zu wahren und Spielern weltweit ein sicheres und angenehmes Spielerlebnis zu bieten.Kürzlich wurde BC.GAME von einigen Spielern verklagt, die die Plattform des Fehlverhaltens beschuldigten und behaupteten, dass Systemprobleme zu Nutzerverlusten führten. BC.GAME weist diese Behauptungen entschieden zurück und erklärt, dass es keine stichhaltigen Beweise gibt und keine Verstöße seitens der Plattform nachgewiesen werden können. Unsere internen Untersuchungen haben mehrere Ungereimtheiten in den Fällen aufgedeckt, wobei viele Behauptungen einer rechtlichen und technischen Prüfung nicht standhalten und sich hauptsächlich auf nicht verifizierte Aussagen stützen. BC.GAME hat sich stets an die Branchenstandards und gesetzlichen Vorschriften gehalten.Die Haltung des Unternehmens zu Rechtsprechung und GeschäftstätigkeitBei den jüngsten rechtlichen Schritten handelt es sich um ein Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit einem Rechtsfall, gegen den BC.GAME aktiv Berufung einlegt. Wie den Beteiligten bestätigt wurde, hat BC.GAME keine Probleme mit der Liquidität oder der finanziellen Stabilität. Das Unternehmen bleibt voll funktionsfähig und setzt seine internationalen Aktivitäten wie gewohnt fort."Wir sind mit den jüngsten Urteilen des Gerichts nicht einverstanden und werden energisch Berufung einlegen, da wir der Meinung sind, dass das Gericht wichtige Fakten nicht angemessen berücksichtigt hat. BC.GAME ist zuversichtlich, dass wir die Einhaltung der Vorschriften nachweisen und unseren Ruf als rechtmäßiger Anbieter in der Branche aufrechterhalten können", erklärte das Managementteam von BC.GAME.Verpflichtung zu Fairness und ComplianceBC.GAME verpflichtet sich, die Integrität der Plattform zu wahren, die Interessen der Nutzer zu schützen und Fairness zu gewährleisten. Das Unternehmen übernimmt auch weiterhin die Verantwortung für berechtigte Schadenersatzansprüche und gewährleistet die Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften.Das Unternehmen bekräftigte außerdem sein Engagement für hervorragende Betriebsabläufe:"Wir prüfen die solidesten Optionen, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern und die strikte Einhaltung der Branchenstandards zu gewährleisten. Das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Nutzer haben für uns oberste Priorität."Blick in die ZukunftBC.GAME weiß das anhaltende Vertrauen und die Unterstützung seiner Community zu schätzen. Die Plattform wird regelmäßig über die Gerichtsverfahren und ihre laufenden Bemühungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Gewährleistung der Transparenz informieren.Für offizielle Updates oder Anfragen besuchen Sie bitte die BC.GAME-Website und die Social-Media-Kanäle.Informationen zu BC.GAME BC.GAME ist eine führende globale Online-Gaming-Plattform, die innovative und fesselnde Spielerlebnisse bietet. Mit seiner Verpflichtung zu Transparenz und Fairness bietet BC.GAME seinen Spielern eine sichere und angenehme Spielumgebung.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2496049/5041126/BC_GAME_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bcgame-veroffentlicht-eine-offizielle-stellungnahme-zu-einem-laufenden-rechtsstreit-in-curacao-und-der-antwort-des-unternehmens-302314418.htmlPressekontakt:Olivia Dixon,PR-Managerin,oliviadi@bcgame.comOriginal-Content von: BC.GAME, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177486/5915081