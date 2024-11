Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Markteinschätzungen für verschiedene Anlageklassen aktualisiert und zeigt sich besonders bei Edelmetallen zunehmend skeptisch. Die Analysten warnen vor strukturellen Herausforderungen im Palladiummarkt, wo trotz einer kurzfristigen Erholung von 8,7 Prozent in der vergangenen Woche langfristige Risiken bestehen bleiben. Auch für den Goldmarkt zeichnet sich nach der jüngsten Korrektur von den Rekordhochs eine verhaltene Prognose ab.

Strategische Neuausrichtung im Fokus

Die Bank passt ihre Strategieempfehlungen an die aktuellen Marktentwicklungen an und richtet ihren Fokus verstärkt auf fundamentale Markttreiber. Während kurzfristige spekulative Impulse und technische Signale für temporäre Erholungen sorgen können, bleiben die langfristigen Aussichten für den Edelmetallsektor gedämpft. Diese vorsichtige Haltung spiegelt sich in den angepassten Kurszielen der Analysten wider.

