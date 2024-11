Dezentrale Staking-Plattform Crypto All-Stars erzielt 5 Mio. $ mit ICO

Immer mehr Investoren haben das Potenzial in der dezentralen Multi-Chain-Staking-Plattform von Crypto All-Stars erkannt, die mithilfe von Smart Contracts Effizienz, Sicherheit und Renditen optimieren kann. Zudem handelt es sich um das erste vereinheitlichte Memecoin-Staking-Protokoll, womit es als Innovator für großes Aufsehen sorgen konnte.

Der praktische Anbieter hat daher mit seinem Vorverkauf mittlerweile die Marke von 5 Mio. USD überschritten. Dabei erzielt er täglich rund 150.000 USD und bewegt sich somit zunehmend auf sein Finanzierungsziel zu.

Zurückzuführen ist das ungebrochene Interesse auf die Beliebtheit der Memecoins in diesem Jahr. Denn diese erreichen bei Krypto-Datenaggregatoren wie CoinMarketCap die meisten Suchanfragen und haben auch bei den Google Trends ein neues Allzeithoch verzeichnet. Daher scheint der Memecoin-Superzyklus bisher nicht vorbei zu sein.

Für den Presale von Crypto All-Stars läuft ein Countdown, sodass dieser nur noch für maximal 28 Tage verfügbar ist. Allerdings kann es auch geschehen, dass das Finanzierungsziel schon früher erreicht wurde. So lange können die $STARS-Coins noch mit einem Rabatt erworben werden, die sich laut Analysten und Influencern aufgrund des Hypes des Sektors mehr als verzehnfachen könnten.

Bitcoin bewegt sich auf 100.000 USD zu

Bitcoin hat sich heute wieder ein Stück näher an die Marke von 100.000 USD bewegt. Ebenso nahm die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes um 2,30 % auf 3,3 Bil. USD zu. Aber auch die Memecoins konnten sich mit 4,8 % wieder besser als der breite Markt entwickeln.

Analysten erwarten, dass für BTC die Marke von 100.000 USD wie ein Magnet funktioniert und Bitcoin diese jeden Moment überschreiten könnte. Dann könnte die Rally noch einmal parabolisch weitergehen, wobei Gewinnmitnahmen und Enthebelungen etwas wahrscheinlicher wirken.

Somit könnte es am Kryptomarkt zunächst zu einer der durchschnittlich fünf Korrekturen innerhalb des bullischsten Jahres von Bitcoin kommen, die zwischen rund 30 und 40 % betragen.

Daher bietet gerade ein Presale wie der von Crypto All-Stars eine attraktive Alternative, um bis zur ersten Listung keine Kursverluste zu befürchten und gleichzeitig Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und die bereits gezahlte Staking-Rendite zu erzielen.

Allerdings scheint der Bullenmarkt bisher nicht vorbei zu sein. Denn viele Analysten haben Kursziele jenseits von 150.000 USD genannt, womit noch einiges an Spielraum besteht. Das nächste Allzeithoch dürfte jedoch erst im nächsten Jahr angelaufen werden.

Bitcoin-Chart | Quelle: CMC

Die Memecoins sind am heutigen Tage laut CoinGecko um durchschnittlich 4,8 % gestiegen, auf eine Marktkapitalisierung von insgesamt 125,23 Mrd. USD. Auch ihr Handelsvolumen hält sich mit 32,58 Mrd. USD auf einem sehr hohen Niveau.

Einer der größten Gewinner ist unter anderem der nützliche Cardano-Memetoken Snek, welcher aufgrund der Korrelation von den Kursanstiegen des ADA-Coins profitiert. Ebenfalls haben es wieder ein paar KI-Memecoins unter die größten Tagesgewinner geschafft wie Ava AI mit 27,0 %, Memes AI mit 17,5 % und Dolos The Bully mit 92,7 %.

Auch das Interesse an dem Vorverkauf von Crypto All-Stars nimmt zu, welches den beliebtesten Memecoins passive Einkommen ermöglichen soll. So konnte der Presale am Freitag mit 180.000 USD seine höchsten Tageseinnahmen erzielen. Zudem wurde davor von Walen berichtet, welche die Coin in ihre Portfolios aufgenommen haben.

Einer der größten Vorteile von Crypto All-Stars ist vermutlich, dass Anleger sich nicht mehr in Seitwärtsphasen so stark vor der Inflation fürchten müssen. Stattdessen erzielen sie mithilfe von $STARS ein passives Einkommen.

Warum konnte Crypto All-Stars so schnell 5 Mio. USD erzielen?

Korrekturen sind an den Finanzmärkten vollkommen normal und auch wichtig. Denn somit können Übertreibungen ausgeglichen werden, die das Nachkaufen wieder attraktiver gestalten, da das Chance-Risiko-Verhältnis sich verbessert hat. Zudem gibt es viele Händler, welche Mean-Reversion-Strategien verfolgen.

In solchen Zeiten können dennoch mit der praktischen Plattform von Crypto All-Stars passive Einkommen erzielt werden. Dafür nutzt sie die MemeVault-Technologie, mit welcher mögliche Korrekturen mit den zusätzlichen Renditen abgefedert werden können.

Schon bald wird die neue Staking-Plattform gelauncht, sodass sich Anleger die Einstiegsschwierigkeiten, Probleme mit zentralen Anbietern sowie den Aufwand mit unterschiedlichen Protokollen ersparen können. Stattdessen erhalten sie praktisch an einem Ort eine Übersicht über ihre Krypto-Investments und können diese schnell anpassen.

Diese deutlich bessere Nutzererfahrung hat viele Anleger überzeugt, zumal sich das Konzept auch auf viele andere Kryptosektoren und Web3-Verdienstmöglichkeiten wie Lending, Liquidity Farming, Kombirenditen und mehr anwenden ließe. Demnach bietet sich auch eine attraktive Perspektive für das Projekt.

POV: You're filling up the Meme Vault with your STARS and looking good doing it! pic.twitter.com/DosPcYlD1B - Crypto All-Stars (@all_stars_coin) November 7, 2024

Es lassen sich auf Crypto All-Stars aber auch die eigenen $STARS-Coins staken. Dieser Mechanismus wurde schon während des Presales ermöglicht und vergütet Anlegern derzeit eine Rendite in Höhe von 364 % pro Jahr. Ebenso steigert die Anzahl dieser Token die Belohnungen auf der Plattform über eine Punkteprogramm. Daher kann man mit ihnen auch langfristig höhere Gewinne erzielen.

$STARS-Kurs-Prognose geht von 1.154,67 % bis 2024 aus

Bei der Einführung des MemeVault-Protokolls soll es sich laut Einschätzung verschiedener Analysten um einen sogenannten Gamechanger handeln. Schließlich ermöglicht er neuartige Einkommen für den beliebtesten Sektor in diesem Jahr.

Angesichts dessen und des nahenden Finanzierungsziels hat das Verkaufstempo zuletzt noch einmal zugenommen. Diese kann einen Eindruck davon geben, wie sich der $STARS-Coin nach der ersten Notierung an einer Kryptobörse entwickelt.

Prognosen rechnen für Crypto All-Stars bis Jahresende mit einem Kurs von 0,02 USD. Dies würde vom aktuellen Verkaufspreis einer Wertsteigerung von 1.154 % entsprechen. Allerdings soll der Bullenmarkt auch noch im kommenden Jahr fortgesetzt werden und so geht man von weiteren 345 % aus, weil immer mehr Memecoins aufgenommen werden und die Nachfrage nach diesen steigt. Auch der Analyst ClayBro geht auf diese Prognosen in seinem neuesten Video ein.

Solche hohen Renditen wären allerdings nur dann bald möglich, wenn man den $STARS-Coin früh erwirbt. Neben dem Kurssteigerungspotenzial kommen jedoch noch die weiteren Vorteile durch das Staking und die später höheren Renditen hinzu.

So kann man die $STARS-Coins im Presale kaufen

Fortan haben Sie weniger als 28 Tage Zeit, um die $STARS-Coins im Vorverkauf zu erwerben. Dies ist über die offizielle Website oder direkt über die an Beliebtheit gewinnende Best Wallet möglich. Akzeptiert werden dabei die Kryptowährungen ETH, USDT, BNB, FLOKI, SHIB, DOGE und PEPE sowie mit Bankkarte Fiatwährungen.

Die Smart Contracts von Crypto All-Stars wurden auf Sicherheitsrisiken von Coinsult und Solid Proof überprüft. Somit erhalten Nutzer einen besseren Schutz.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website und alle aktuellen Nachrichten besonders schnell über X und Telegram.

