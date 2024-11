Bitget Wallet startet Memecoin-Handels-Toolkit, das fortgeschrittene Handelsstrategien inmitten des Memecoin-Booms im November ermöglicht

VICTORIA, Seychellen, Nov. 22, 2024, eine führende Web3-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, hat ein umfassendes Memecoin-Handels-Toolkit auf den Markt gebracht, um die steigende Nachfrage nach Tools für die Navigation im aufstrebenden Memecoin-Trend zu erfüllen.

In den letzten drei Monaten haben Solana und Base die überbrückten Nettoströme in USD angeführt, angeheizt durch florierende Memecoin-Gemeinschaften und Projekte, die sich dem Ökosystem von Solana angeschlossen haben, was unter den Händlern, die begierig sind, neue Möglichkeiten zu nutzen, Begeisterung ausgelöst hat. Bei Tausenden von Memecoins, die täglich den Markt überschwemmen, stellt die Navigation in dieser dynamischen Landschaft eine Herausforderung dar, wie z. B. die überwältigende Auswahl an Token, emotionale Entscheidungen und extreme Marktvolatilität. Das Memecoin-Handels-Toolkit von Bitget Wallet bietet eine All-in-One-Lösung, die Nutzer mit leistungsstarken Tools ausstattet, um Token mit hohem Potenzial zu entdecken, datengestützte Entscheidungen zu treffen und nahtlose Trades über mehrere Chains hinweg auszuführen, wodurch sie mit mehr Vertrauen und Effizienz handeln können.

Das Herzstück des Toolkits sind MemeX und Hot Picks, leistungsstarke Entdeckungstools, die auf die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines Memecoins zugeschnitten sind. MemeX konzentriert sich auf sehr frühe Gelegenheiten und identifiziert neu eingeführte Token mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mio. USD, um Händlern zu helfen, aufkommende Projekte zu erfassen, bevor sie an Zugkraft gewinnen. Hot Picks kuratiert Token mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mio. USD, indem es Blockchain-Daten, Social-Media-Trends und Smart-Money-Signale zusammenführt, um Token mit erheblichem Wachstumspotenzial hervorzuheben. Zusammengenommen vereinfachen diese Funktionen die Entdeckung vielversprechender Token inmitten des Zustroms neuer Projekte. Mit Stand vom 21. November hat Hot Picks Picks die leistungsstärksten Memecoins mit bemerkenswertem Wachstum ermittelt: PNUT stieg um 2.424.652 %, BAN um 28.641 %, GOAT um 35.881 %, ACT um 6.270 % und CHILLGUY um 11.605,58 %.

Für diejenigen, die strategisch handeln möchten, bietet Bitget Wallet professionelle Analysen, einschließlich Echtzeit-K-Linien-Charts mit Kauf-/Verkaufsmarkierungen und detaillierte Token-Dashboards. Diese Dashboards liefern umfassende Einblicke, z. B. in die Marktkapitalisierung, Liquiditätstrends, Handelsvolumen und die Stimmung in den sozialen Medien, und helfen den Nutzern, über den spekulativen Handel hinauszugehen. Die Funktion Bitget Wallet Swap stellt sicher, dass Nutzer den Handel effizient ausführen können und bietet wettbewerbsfähige Preise und Cross-Chain-Funktionalität über Netzwerke wie Ethereum, Solana und Base. Erweiterte Optionen wie der Instant-Swap-Modus und das Ausleihen von Gasgebühren verbessern die Benutzererfahrung weiter, indem sie verhindern, dass Gelegenheiten aufgrund langsamer Transaktionen oder unzureichender Gasgebühren verpasst werden. Als dezentralisierte Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei stellt Bitget Wallet sicher, dass Nutzer die volle Kontrolle über ihre On-Chain-Vermögenswerte haben und die Sicherheit ihrer Trades gewährleistet ist.

Alvin Kan, COO von Bitget Wallet, hob hervor: "Memecoins sorgen für erhebliche Aktivität, insbesondere auf Solana, wo starke Gemeinschaften und innovative Entwickler den Markt wiederbeleben. Allerdings gibt es in diesem Bereich zahlreiche Herausforderungen, von der Token-Überlastung bis hin zur Marktmanipulation. Das Toolkit von Bitget Wallet stattet Händler mit den notwendigen Werkzeugen aus, um Memecoins zu entdecken, zu analysieren und strategisch zu handeln, und befähigt sie, diese sich schnell entwickelnde Landschaft mit Vertrauen zu navigieren." Durch die Erfüllung dieser kritischen Bedürfnisse positioniert sich Bitget Wallet als wichtige Ressource für Händler, die auf der Memecoin-Welle in führenden Netzwerken mitreiten wollen.

Über Bitget Wallet

Bitget Walletist das Zuhause von Web3, das unendliche Möglichkeiten in einer Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei vereint. Mit über 40 Millionen Nutzern bietet es umfassende On-Chain-Dienste, darunter Asset Management, Instant Swaps, Rewards, Staking, Trading Tools, Live-Marktdaten, einen DApp-Browser und einen NFT-Marktplatz. Sie wurde für alle entwickelt, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Händler, und unterstützt die Optionen Mnemonic, MPC und AA Wallet. Mit Verbindungen zu über 100 Blockchains, mehr als 20.000 DApps und mehr als 500.000 Token ermöglicht Bitget Wallet den nahtlosen Multi-Chain-Handel über Hunderte von DEXs und Cross-Chain-Bridges sowie einen Schutzfonds in Höhe von 300 Mio. USD für Ihre digitalen Vermögenswerte.

Erleben Sie Bitget Wallet Liteund folgen Sie Bitget Wallet Lite Newsfür Updates.

Weitere Informationen finden Sie unter: Twitter| Telegramm| Instagram| YouTube| LinkedIn| TikTok| Discord

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an media.web3@bitget.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/713dc4d3-e042-4c57-83b2-67535e59ce3e