Solana steigt auf ein neues Allzeithoch! Folgt jetzt die Rallye auf 400 US-Dollar?

3 Jahre und 16 Tage. Genau so lange hat es gedauert, bis der Kurs von Solana ($SOL) ein neues Allzeithoch erreichen konnte! Das alte wurde am 6. November 2021 bei 260,06 US-Dollar markiert und für einige Zeit sah es sogar so aus, als würde der Kurs von Solana nie wieder an dieser hohen Marke vorbeiziehen können. Doch heute hat es mit dem phänomenalen Anstieg im gesamten Kryptomarkt endlich geklappt. Solana ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen und das öffnet die Tür für weitere Kursanstiege.

(Der Solana-Kurs ist in den letzten Tagen stark gestiegen, wodurch er ein neues Allzeithoch markieren konnte - Quelle: coinmarketcap.com)

Wie weit wird der aktuelle Bull Run den Kurs noch tragen?

Der Anstieg auf ein neues Allzeithoch ist deswegen so spannend, da damit alle möglichen Widerstände im Chart gebrochen werden. Das bedeutet, es gibt keine weitere Zone mehr, die Kursanstiege bremsen kann. Außerdem hat ein Allzeithoch eine Besonderheit. Niemand, der die Position hält, ist im Verlust. Sogar der Letzte, der eingestiegen ist, ist mit seiner Position bei +-0. Daher ist die Stimmung in der Regel an diesem Punkt hervorragend.

Und genau dieser Punkt ist bei Solana derzeit erreicht. Der Kurs ist zwar seit dem Allzeithoch wieder leicht abgeprallt, aber das ist völlig normal, da so wichtige charttechnische Marken häufig zu einer Gewinnmitnahme führen. Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs bald wieder nach oben steigt und dafür ergibt sich eine interessante Kursmarke als Zielzone.

(Der Kurs von Solana ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen - Quelle: Tradingview.com)

Einige Analysten schätzen nach dem Durchbruch durch das Allzeithoch, dass der Kurs von $SOL schon bald auf 300 US-Dollar ansteigen könnte. Das ist durchaus realistisch, allerdings ergibt sich für das Ende des Jahres noch eine weitere Prognose. So ist es nämlich sehr wahrscheinlich, dass der Kurs nach einer kurzen Konsolidierung bei 300 US-Dollar schon bald eine weitere Rallye um 56 Prozent hinlegt und direkt auf 400 US-Dollar ansteigt.

Betrachtet man das Gesamtbild hat Solana damit eine starke Rallye hingelegt, und noch vor 2 Monaten hätte vermutlich niemand gedacht, dass Solana heute schon auf einem neuen Allzeithoch notiert. Allerdings ist die Prognose nicht nur für Solana sehr positiv. Es gibt auch andere Coins, die derzeit ein nahezu unglaubliches Potenzial haben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.