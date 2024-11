Münster (ots) -6, 10, 30, 34, 41 sowie 7 und 10 lauten die Gewinnzahlen der Eurojackpotziehung von Freitag (22. November): Zwar ist der Jackpot damit nicht geknackt worden - aber mehrere Glückspilze gibt es dennoch.Aller guten Dinge sind...vier: Denn zum vierten Mal hintereinander geht es bei Eurojackpot in diesem November um 120 Millionen Euro, da der Jackpot mit der maximalen Gewinnsumme in den vergangenen drei Ziehungen nicht geknackt worden ist. Jetzt wartet diese erneut am Dienstag (26. November) auf einen oder mehrere Besitzer. Gewinner gibt es in der Ausspielung von Freitag (22. November) natürlich - auch wenn bei ihnen die Gewinnzahlen 6, 10, 30, 34, 41 und die Eurozahlen 7 und 10 nicht vollständig auf der Spielquittung stehen.Millionäre und HochgewinnerIn der Gewinnklasse 2 wurden sechs Tipperinnen und Tipper zu Millionären. Ihnen fehlte nur eine Eurozahl. Jeweils 4.243.653 Euro gehen nach Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Norwegen und Italien. Auch im dritten Rang gibt es weitere acht Hochgewinner. Spielteilnehmer aus Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Dänemark, Spanien, Finnland und den Niederlanden erhalten für fünf Richtige ohne Eurozahlen jeweils 299.271 Euro.Nächste ChanceAm kommenden Dienstag (26. November) gibt es die nächste Chance auf den MEGA-Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro (Jackpot-Chance 1:140 Mio.). Im zweiten Gewinnrang geht es dann um rund 21 Millionen Euro. (Jackpot-Chance 1:7 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:Medienkontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5915110