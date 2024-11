XRP & Cardano explodieren zweistellig: Meme-Coin CatSlap pumpt 1500 % an Tag 1

Nur noch hauchzart ist die wertvollste Kryptowährung der Welt vom 100.000 US-Dollar Meilenstein entfernt. Bitcoin wird weiter stark nachgefragt, Rücksetzer werden gekauft.

Dennoch spielt die bullische Musik heute bei Altcoins. In der Top 10 stechen hier Cardano und XRP heraus. Beide Altcoins legen in den letzten 24 Stunden um 20-23 Prozent zu, womit sich auch die vergangene Woche bullisch darstellt. Hier kann kein anderer hochkapitalisierter Altcoin mit ADA und XRP mithalten.

Während XRP & Cardano also zweistellig steigen, gibt es weiterhin Chancen bei kleineren Coins. So konnte CatSlap den Hype um einen Tiktok-Trend ausnutzen und mehr als 1500 Prozent an nur einem Tag an Wert gewinnen. Der Handelsstart ist geglückt und dennoch könnte SLAP dank einer Bewertung von unter 20 Millionen US-Dollar noch viel Raum für Kursgewinne bieten. Die aktuelle Konsolidierung scheint damit eine attraktive Einstiegschance.

Beste Top 10 Coins: ADA und XRP explodieren

Die relative Stärke von Cardano und XRP wirkt heute eindrucksvoll. Denn Ethereum und Solana fallen beispielsweise sogar leicht. Derweil führen ADA und XRP relativ unbeeindruckt ihre Rallye fort.

Hier könnte Cardano sogar endlich wieder zeitnah die Kursmarke von 1 US-Dollar überschreiten. Die Bewertung liegt bei 34,5 Milliarden US-Dollar, ADA ist zurück in der Top 10.

Derweil pumpt der Markt heute auch XRP, nachdem der SEC-Vorsitzender Gary Gensler seinen Rückzug zum 20. Januar bekanntgab. Hier hoffen die XRP-Halter auf eine positive Regulierung in den USA, die endlich Rechtssicherheit für XRP bringt. So konnte XRP bereits über 1,45 US-Dollar explodieren und sich in wenigen Wochen verdreifachen.

CatSlap explodiert um 1500 %: Volumen & Halter bullisch - schafft SLAP 50x?

Kleine Kryptowährungen gewinnen zunehmend an Relevanz, besonders im Bereich der Meme-Coins, wo Anleger bei steigender Risikobereitschaft und einem bullischen Gesamtmarkt auf hohe Renditen hoffen. Im Vergleich zu etablierten Tokens wie Cardano oder XRP bieten kleinere Projekte mitunter aufregende Wachstumschancen.

Ein Beispiel für ein solches Projekt könnte heute CatSlap (SLAP) sein. Der Coin hat nach seinem Launch eine beachtliche Wertsteigerung von rund 1500 Prozent innerhalb der ersten 24 Stunden verzeichnet.

Meme-Coins wie CatSlap profitieren von ihrem Fokus auf virale Themen, insbesondere der Internetkultur. Katzen als Symbole der Online-Welt stehen im Zentrum dieses Trends und verleihen Projekten wie CatSlap eine starke Markenidentität. Der Coin kombiniert diesen kulturellen Bezug mit fairen Tokenomics. 50 Prozent der Token dienen der Liquiditätsbereitstellung, während 20 Prozent für Staking reserviert sind, was den Haltern die Möglichkeit bietet, passives Einkommen zu generieren. Die restriktive Zuteilung von lediglich 10 Prozent an das Entwicklerteam, gekoppelt mit einer Sperrfrist von zehn Jahren, stärkt das Vertrauen der Anleger in die langfristige Ausrichtung des Projekts.

Das starke Momentum von CatSlap zeigt sich nicht nur in der rasanten Kursentwicklung, sondern auch in der schnell wachsenden Community. Innerhalb eines Tages erreichte der Coin eine Marktkapitalisierung von nahezu 20 Millionen US-Dollar und konnte rund 1.500 Halter gewinnen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Coin eine Dynamik entfaltet, die selbst einige der heutigen Top-100-Projekte in ihrer Anfangsphase nicht erreicht haben. Katzen-Memes erfreuen sich 2024 großer Beliebtheit, SLAP könnte nun an den Erfolg von POPCAT, MEW oder MOG anknüpfen.

Die aktuelle Konsolidierungsphase könnte sich jedoch mittelfristig auflösen und weiteren Raum für Kurssteigerungen schaffen. CatSlap kann über dezentrale Plattformen wie Uniswap oder direkt auf der Projekt-Website erworben werden. Doch eine Bewertung von weniger als 20 Millionen US-Dollar könnte es hier nicht lange geben, womit für mutige Investoren auf der Suche nach 10x Renditen etwas Eile geboten scheint.

