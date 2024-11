CATANA und SLAP steigen wegen Memecoin-Listungs-Welle

Der Memecoin-Boom ist selbst an seriösen Kryptobörsen wie Coinbase nicht vorbeigegangen, welche immer mehr von den Coins aus diesem Sektor in ihr Sortiment aufnehmen. Mit Catana ($CATANA) und Catslap ($SLAP) könnten zwei bemerkenswerte Katzen-Memetoken bald schon als Nächstes erfolgen.

So ist $CATANA über die vergangenen 24 Stunden um 118 % gestiegen, während es bei $SLAP sogar 1.860 % waren. Denn die Investoren wollen sich mit den im Verhältnis zu den Hunden unterbewerteten Katzen noch vor den parabolischen Anstiegen der Altcoins positionieren.

Catslap hat es mit dem viralen und sehr lustigen Konzept schon am ersten Listungstag auf den ersten Platz der Trends von Websites wie DEXTools geschafft, was auch auf den beeindruckenden Kursanstieg zurückzuführen ist, welcher das FOMO weiter verstärkt hat. Nun konzentrieren sich die Bullen auf das nächste Kursziel beim Fibonacci-Level bei 0,002963 USD.

Das Handelsvolumen von Catslap erreichte schon am ersten Tag mehr als 7 Mio. USD, während die DEX-Transaktionen mehr als 1.500 zählen. Mit 1.470 Tokeninhabern wird ein vergleichbarer Wert erreicht, wobei es gestern nur rund 500 waren. Somit kann Catslap weiterhin für eine hohe Viralität sorgen. Aber auch in den sozialen Medien kommt es bereits auf mehr als 4.200 Abonnenten (X und Telegram).

Denn die lustigen Katzenvideos und Memes haben schnell für große Begeisterung in der Krypto-Community gesorgt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,83 Mio. USD ist Catslap noch preiswert im Vergleich zu anderen Katzen-Memetoken wie Popcat mit ihren 1,42 Mrd. USD.

Demnach scheinen 20 Mio. USD und eine Verdoppelung möglich zu sein. Zudem zeigt sich Catslap schon zu Beginn deutlich stärker, als dies bei anderen führenden Katzen-Memetoken wie Mog der Fall war, welcher lange in einer Seitwärtsphase gefangen war. Angesichts dieser hervorragenden Entwicklung könnte Catslap schon am Wochenende deutlich höher stehen.

Für Catslap soll in 12 Tagen eine große Ankündigung erfolgen

Bereits zuvor hat das Team verstanden, wie es für eine größere Viralität sorgt. Zuerst einmal wurde ein Staking-Mechanismus eingeführt, welcher den Tokeninhabern ein passives Einkommen in Höhe von 40 % pro Jahr vergütet. Auf der Website bietet Catslap zudem eigene DeFi-Features, wie für den Kauf und das Staking.

Durch das Staking werden die Coins für einen Zeitraum von sieben Tagen gesperrt, um den Verkaufsdruck zu reduzieren. Jedoch ist auch eine frühzeitige Auszahlung möglich, wodurch ein kleiner Anteil von den Gewinnen abgezogen wird. Diese Coins werden dann vernichtet, sodass eine Flucht die Burnings steigen lässt und somit wieder tendenziell den Kurs stärkt.

Ebenso wurde nur einen Tag später ein Countdown gestartet, der anzeigt, dass in weniger als 13 Tagen eine große Ankündigung erfolgen wird. Daher haben die Spekulationen zugenommen, um was es sich dabei handeln könnte.

Unter anderem ist die Einführungen eines Play-to-Earn-Mechanismus denkbar. Ebenso wäre eine Listung an einer führenden zentralen Kryptobörse eine Möglichkeit. Aber auch ein Burning-Mechanismus könnte folgen, welcher die Angebotsversorgung verknappt und sich somit tendenziell positiv auf den Kurs auswirkt.

Angesichts der vielen Listungen von Memecoins an Tier-1-Kryptobörsen stehen die Chancen gut, dass Catslap mit einem so positiven Start schon bald von einer solchen aufgenommen werden könnte. Denkt man an den KI-Memetoken Act I, so reichte bereits eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20 Mio. USD für die Listung aus.

Innerhalb des Listungstages stieg dieser bis auf 500,47 Mio. USD und nur drei Tage später bis auf 900,14 Mio. USD. Somit hätten Anleger mit einem frühen Einstieg vor der ersten Notierung ein Kursplus in Höhe von 2.402 % erzielen können. Insgesamt wären sogar mehr als 1,5 Mio. % möglich gewesen.

Catslap hat schon am ersten Tag eine Partnerschaft mit Best Wallet aufgebaut, um dem Coin zu einer noch größeren Aufmerksamkeit zu verhelfen. Über die App können die $SLAP-Coins nun sicher und schnell in einer vertrauenswürdigen Umgebung gekauft werden, was die Adoption noch einmal beschleunigen könnte. Zu finden ist dieser unter der Rubrik "Upcoming Tokens".

Liquiditätssperre soll für ein gutes Handelsumfeld sorgen

Das Team von Catslap hat mit ihrer Liquiditätssperre in Höhe von 1,7 Mio. USD zudem für ein optimiertes Handelsumfeld gesorgt. Denn auf diese Weise sinkt die Gefahr von Preisverzerrungen.

Gesperrte wurde die Liquidität für einen Zeitraum von 60 Tagen, was sich förderlich auf das Vertrauen der Anleger auswirken kann, wie der Kursverlauf zeigt. Aufgrund des professionellen Ansatzes vermuten einige auch, dass es sich um die Gründer von DogWifHat handeln könnte.

Derzeit notiert der $SLAP-Coin bei einem Kurs in Höhe von 0,002176 USD und kann sich somit nach den ersten Gewinnmitnahmen an dem letzten Hoch von 0,002188 USD halten. Nun machen sich die Bullen bereit, um das Allzeithoch von 0,002556 USD zu überwinden.

Danach befinden sich die nächsten Kursziele bei 0,002963 USD (+36 %), 0,003623 USD (+67 %), 0,004282 USD (97 %) und 0,004690 USD (116 %). Im Vergleich zu Popcat wäre für Catslap sogar ein Plus von bis zu 19.636 % möglich. Demnach würde sich ein Investment in Höhe von 500 USD in fast 100.000 USD verwandeln.

Catslap-Chart | Quelle: DEXTools

KOLs schwärmen von Catslap im Moonvember

Das Interesse an den Memecoins nimmt in einem bullischen Marktumfeld zu. Vor allem die Katzen bieten angesichts der fast gleich hohen Verteilung der Haushalte und der geringeren Marktkapitalisierung mit ihrer Unterbewertung weiterhin eine besonders attraktive Chance. Der bullische Monat Moonvember wirkt sich dabei zusätzlich unterstützend aus.

Im Unterschied zu Popcat hat sich Catslap jedoch anstelle der Solana-Blockchain Ethereum ausgesucht. Denn noch immer ist die Chain führend im Bereich der Smart Contracts und dApps, was sich förderlich auf die Adoption der $SLAP-Coins auswirken kann.

Auch einigen KOLs ist der Catslap-Coin bereits aufgefallen. So hat beispielsweise Alessa Mutto mit einer Million Abonnenten den Memecoin auf ihrem X-Profil positiv hervorgehoben. Sie betont zudem den Vorteil, welchen frühe Investoren mit einem so niedrig bewerteten Memecoin erhalten.

Looking into this one @CatSlapToken

Low market cap, high potential, and big gains in sight.

First movers advantage-are you in yet?



: https://t.co/0G9PpalSge

DEX: https://t.co/nTRlo2QY4s… https://t.co/q9bAZXUITU pic.twitter.com/2MRsi0aCDk - Alessa Mutto (@alessaoncrypto) November 21, 2024

Es gibt jedoch auch noch weitere KOLs, die über Catslap berichtet haben. Ein weiterer ist CryptoDev, der seinen Abonnenten mitteilte, dass sich der $SLAP-Coin auf dem Weg zum Mond befindet.

https://twitter.com/TheCryptoDev_/status/1859682895247626647

Darum ist Catslap so schnell viral gegangen

Das Erfolgsrezept von Catslap wurde von dem bekannten Katzen-Memecoin Popcat inspiriert. So handelt es sich bei diesem ebenfalls um ein internationales Klickspiel, bei dem die Teilnehmer nach Ländern sortiert werden. Allerdings öffnet in diesem Falle keine Katze ihren Mund, sondern schlägt stattdessen einen Pepe mit ihrer Pranke.

Mithilfe dieser spielerischen Erfahrung soll wie auch bei Popcat das Engagement der Gemeinschaft gefördert werden. Zudem ist geplant, auf diese Weise für ein süchtig machendes Konzept zu sorgen, dass Investoren Spaß bereitet.

Wahrscheinlich wird es sich dabei noch nicht um alles gehandelt haben. Denn die Tokenreserve in Höhe von 10 % der Gesamtversorgung für die Community-Belohnungen deuten darauf hin, dass möglicherweise noch ein Play-to-Earn-Mechanismus implementiert werden könnte.

Somit könnte sich Catslap zudem von der Konkurrenz abgrenzen und möglicherweise eine ähnlich hohe Nutzeranzahl wie Hamster Kombat mit seinem Tap-to-Earn auf seinem Hoch erreichen, die bei mehr als 300 Mio. Personen lagen, wobei es im November immerhin noch 41 Mio. waren.

Nach Floki wird Coinbase noch weitere Memecoins aufnehmen

Der Sektor der Memecoins hat mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 124,03 Mrd. USD schon eine nicht zu unterschätzende Größe eingenommen, welche sogar viele führende Unternehmen übertrifft. Zudem haben sie heute ein Handelsvolumen in Höhe von 32,94 Mrd. USD erreicht.

Daher haben auch die führenden Kryptobörsen ein großes Interesse an ihnen entwickelt. Schließlich erzielen diese Einnahmen durch den Handel von digitalen Assets. Weil nun immer mehr Kryptoinvestoren - laut Statistiken mehr als die Hälfte - diese lustigen Coins kaufen, wollen sich auch die Börsen diese Gewinne nicht entgehen lassen.

In einem seinem jüngsten Bloomberg-Interview erzählte Tom Duff Gordon, der Vizepräsident für internationale Politik bei Coinbase, die Pläne für die USA für den Memecoin-Sektor: "um mehr mit einigen dieser Projekte und einigen dieser Token zu tun, die wir nicht anbieten konnten und einige der Dienstleistungen, die wir den Amerikanern nicht anbieten konnten … Wir reden mehr über einige der kleineren Token, einige der Memecoin-Token."

Aber auch andere Handelsplätze wie Robinhood haben kürzlich Memecoins aufgenommen. Ebenso plant nun der US-Broker Charles Schwab einen eigenen Spot-Handel für Kryptowährungen anzubieten, da auch sie von dem zunehmenden Interesse an digitalen Assets profitieren wollen.

Jetzt Catslap auf Website oder in der Best Wallet kaufen!

