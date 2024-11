Institutionelle Investoren glauben an den Bitcoin! Wie weit kann das die Rallye treiben?

Grundsätzlich gibt es an jeder Börse immer 2 Parteien, die handeln. Es gibt die Privatanleger, die über 90 Prozent der Masse an Anlegern ausmachen, aber nur etwa 10 Prozent des vorhandenen Kapitals besitzen, und es gibt die institutionellen Investoren. Das sind Versicherungen, Pensionskassen, Investmentbanken, Hedgefonds usw.

Diese machen zwar weniger als 10 Prozent aller Anleger an der Börse aus, besitzen aber über 90 Prozent des gesamten Kapitals. Wenn ein Asset wie der Bitcoin also in ungeahnte Höhen steigt und wie von Michael Saylor prognostiziert, eines Tages 13 Mio. US-Dollar Wert pro Coin erreichen soll, braucht es also institutionelle Gelder. Doch diese springen glücklicherweise gerade voll auf den Zug um den Bitcoin auf.

Die Allianz Versicherung investiert indirekt in Bitcoins!

Für Versicherungskonzerne wie den großen deutschen Versicherer Allianz ist es äußerst schwierig, direkt in Bitcoins zu investieren. Das hat regulatorische Gründe und außerdem sind solche Konzerne auf Sicherheit bedacht. Dennoch gibt es für die Allianz eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten, ohne direktes Krypto-Investment vom Anstieg im Bitcoin zu profitieren.

Eine Möglichkeit sind die Bitcoin-Spot-ETFs. Diese werden von vielen institutionellen Investoren genutzt und erzielten alleine in den letzten 4 Handelstagen von beinahe 3 Mrd. US-Dollar. Doch die Allianz geht einen anderen Weg, einen, der ihr noch höhere Gewinne bei zugleich geringerem Risiko verspricht.

JUST IN: Germany's biggest insurance company, Allianz, bought ~25% of MicroStrategy's 2031 convertible note.



@petruschkii pic.twitter.com/jv61ytUIGF - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 22, 2024

Die Allianz hat sich für einen anderen Weg entschieden: und zwar über ein Investment in MicroStrategy, eines der bekanntesten Unternehmen in der gesamten Krypto-Community. Dabei kauft die Allianz aber nicht die Aktie selbst, sondern eine ihrer wandelbaren Anleihen. Diese haben zwar eine 0 % Verzinsung, können aber im Jahre 2030, wenn sie auslaufen, in Aktien von MicroStrategy umgetauscht werden.

Das bedeutet, die Allianz geht davon aus, dass der Aktienkurs des Unternehmens von Michael Saylor in 6 Jahren deutlich über dem heutigen steht. Und das funktioniert natürlich nur, wenn auch der Bitcoin deutlich höher steht. Damit zeigt sich, dass immer mehr institutionelle Investoren dazu bereit sind, Geld in den Kryptomarkt zu pumpen. Eine Entwicklung, die den Bitcoin und zahlreiche andere Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) in den nächsten Monaten und Jahren stark nach oben treiben könnte.

Erfahre jetzt mehr über Pepe Unchained.

Dieses Potenzial steckt jetzt in $PEPU

$PEPU ist der neueste Coin aus der $PEPE-Familie und hat allen seinen Vorgängern eine Menge voraus. Während nämlich $PEPE an der Blockchain von Ethereum hängt, hat $PEPU seine eigene! Das macht den Coin zum ersten Meme-Coin mit eigener Layer-2-Lösung. Diese ist aber nicht nur schnell zusammengeschustert, sondern auf die modernen Anforderungen des Kryptohandels zugeschnitten worden. Dadurch sind Transaktionen mit der neuen $PEPU-Blockchain sowohl günstig als auch schnell in der Abwicklung. Das könnte eine unglaubliche Entwicklung in Gang setzen.

Sollten bald auch andere Entwickler die höchst effiziente $PEPU-Blockchain für ihre Coins nutzen, könnte das ein ganzes $PEPU-Ökosystem begründen. Damit wäre Pepe Unchaiend der erste Meme-Coin, der so eine Entwicklung in Gang bringt. Und diese könnte ihm einen unglaublichen Kurssprung nach dem Handelsstart verschaffen. Anleger, die von dieser möglichen Kursexplosion profitieren möchten, haben aber nur noch wenige Tage Zeit, um sich im günstigen ICO mit $PEPU-Tokens einzudecken.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.