Die Neurocrine Biosciences Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung und verzeichnete am 23. November einen Kursanstieg von 0,52 Prozent auf 125,65 USD. Die positive Entwicklung des Biotech-Unternehmens spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, die ein Plus von 4,38 Prozent aufweist. Mit einer Marktkapitalisierung von 12,2 Milliarden Euro behauptet sich das Unternehmen als bedeutender Akteur im Bereich der neurologischen und endokrinen Arzneimittel.

Finanzkennzahlen im Überblick

Die aktuellen Finanzkennzahlen unterstreichen die Position des Unternehmens im Markt. Bei einem KGV von 18,22 für das Jahr 2024 und einem KUV von 6,74 zeigt sich eine solide Bewertungsbasis. Die Aktie notiert derzeit 12,54 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, was die positive Kursentwicklung der letzten Monate bestätigt.

