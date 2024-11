Der australische Öl- und Gasexplorator Calima Energy verzeichnete eine signifikante Kursbewegung an den Märkten. Der Aktienkurs des in Alberta und British Columbia tätigen Unternehmens stieg auf 0,0125 USD, was einem Zuwachs von 25 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 2,6 Millionen Euro bei einer Gesamtzahl von 572,2 Millionen ausstehenden Aktien.

Operative Tätigkeiten in Kanada

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung von Öl- und Erdgasvorkommen in den kanadischen Regionen Brooks und Thorsby sowie auf ein unerschlossenes Montney-Areal im Nordosten von British Columbia. Die aktuelle Bewertung spiegelt sich in einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,48 wider.

Anzeige

Calima Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Calima Energy-Analyse vom 23. November liefert die Antwort:

Die neusten Calima Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Calima Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Calima Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...