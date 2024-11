Die JDE Peet's Aktie verzeichnete am 22. November einen positiven Handelstag mit einem Kursanstieg von 1,33 Prozent auf 18,67 Euro. Diese Entwicklung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem das Unternehmen im letzten Monat einen Wertverlust von 10,52 Prozent hinnehmen musste. Der Kaffeeriese, der mit einer Marktkapitalisierung von 9,0 Milliarden Euro zu den größten globalen Kaffee- und Teegruppen zählt, notiert derzeit 3,72 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

Dividendenzahlungen 2024 konstant

Das Unternehmen hält an seiner stabilen Dividendenpolitik fest und zahlte im laufenden Jahr zwei Mal eine Dividende von je 0,35 Euro aus - zuletzt am 8. Juli 2024 als Zwischendividende und zuvor am 22. Januar 2024 als Schlussdividende.

