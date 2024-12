Hamburg (ots) -Die Weihnachtszeit naht, und viele beginnen nun mit der Suche nach den perfekten Geschenken für ihre Liebsten. Alle, die etwas Persönliches und Kreatives verschenken möchten, sollten dieses Jahr Fotogeschenke auf dem Zettel haben. Denn laut einer aktuellen Umfrage* von YouGov im Auftrag des Onlinedruck- und Designunternehmens www.VistaPrint.de sind Fotogeschenke besonders beliebt: Ganze 56 % der Deutschen würden sich über ein Fotogeschenk zu Weihnachten freuen. Da stimmt doch die folgende Botschaft besonders froh: Knapp die Hälfte der Befragten (46 %) denkt daran, dieses Jahr zum Fest ein personalisiertes Fotoprodukt zu verschenken.Emotional und einzigartig: Warum Fotogeschenke überzeugenDass Fotogeschenke zu Weihnachten so beliebt sind, hat einen guten Grund: 74 % der Befragten würden sich darüber freuen, weil Fotogeschenke ein emotionales Erinnerungsstück sind, 64 % schätzen die persönliche Note und 44 % lieben die Individualität solcher Geschenke. Vor allem Frauen zeigen sich begeistert - 61 % von ihnen würden sich über ein Fotogeschenk freuen, im Vergleich zu 50 % der Männer. Die Gruppe der jungen Frauen zwischen 25 und 34 Jahren scheint dabei ganz besonders fotoaffin zu sein: 71 % in dieser Altersgruppe würden sich über ein Fotogeschenk zu Weihnachten freuen.Ganz oben auf der Wunschliste: Fotobücher und FotokalenderDie bewährten Klassiker zum Durchblättern sind in diesem Jahr besonders beliebt: Für 49 % der Befragten steht bei den Fotogeschenken das Fotobuch auf der Wunschliste ganz oben, gefolgt von Fotokalendern, über die sich 43 % der Befragten freuen würden. Für 23 % wäre eine Tasse mit persönlichem Erinnerungsbild das perfekte Geschenk, und 17 % wären über einen individuellen Leinwanddruck mit Lieblingsfoto erfreut.Wer verschenkt Fotogeschenke und an wen?Halb Deutschland (46 %) würde dieses Jahr ein Fotogeschenk auf den Gabentisch legen - ein wahres Fotofest! Besonders Frauen (50 %) und junge Erwachsene (59 %) verschenken diese ganz persönlichen Aufmerksamkeiten gern. Und wer wird dieses Jahr wohl mit einem Fotogeschenk bedacht? Der Umfrage zufolge dürfen sich Partner*innen (46 %), Eltern (43 %), Kinder (39 %) und Freunde bzw. Freundinnen (37 %) dieses Jahr auf ein solches Präsent freuen.74 % kaufen bis Mitte Dezember die letzten WeihnachtsgeschenkeDie Studie von YouGov und www.VistaPrint.de zeigt, dass die Deutschen das Weihnachtsfest sehr organisiert angehen: 74 % kaufen bis Mitte Dezember die letzten Weihnachtsgeschenke ein. Nur 5 % der Befragten gehen einen Tag vor dem Fest noch auf die Jagd nach den letzten Präsenten. An diesem allerletzten Tag vor den Feiertagen geben sich Männer (5 %) und Frauen (4 %) übrigens beim Kauf der noch fehlenden Geschenke die Klinke in die Hand - es lässt sich kein Unterschied zwischen den Geschlechtern ausmachen.Für die 74 % derjenigen, die bis Mitte Dezember alle Geschenkeinkäufe erledigt haben, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die schönsten Fotos vom Smartphone in Fotogeschenke zu verwandeln. So werden zum Weihnachtsfest 2024 viele einzigartige und persönliche Präsente die Augen der Beschenkten leuchten lassen.* Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 20. und 22.11.2024 insgesamt 2.119 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Über VistaPrintVistaPrint ist der Design- und Printpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt - ihr einfacher Weg zu großartigem Design. Seit mehr als 20 Jahren nutzen Unternehmen unseren Service zum Personalisieren und Drucken hochwertiger Marketingprodukte: darunter Schilder, Kleidung & Textilien, Werbeartikel, Flyer, Postkarten, Visitenkarten und mehr. Sie nutzen außerdem unsere Lösungen für Websites und digitales Marketing. Mit VistaPrint können Gründer*innen, Kreativ- und Kleinunternehmen ihre Werbeartikel mit Hilfe benutzerfreundlicher digitaler Werkzeuge und Designvorlagen erstellen und anpassen oder professionelle Unterstützung beim Grafikdesign erhalten. VistaPrint ist ein Unternehmen von Cimpress (Nasdaq: CMPR).Pressekontakt:Achtung! Brand Relations GmbHStraßenbahnring 3, 20251 HamburgTel.: +49 40 450 210 500E-Mail: vistaprint@achtung.deOriginal-Content von: VistaPrint.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104253/5933986