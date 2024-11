Die dormakaba Holding AG verzeichnet eine positive Kursentwicklung nach der Präsentation ihrer strategischen Neuausrichtung am Capital Markets Day 2024. Der Aktienkurs erreichte am 22. November einen Stand von 720,50 EUR, was einem Anstieg von 2,34 Prozent entspricht. Die Berenberg Bank bekräftigte ihre positive Einschätzung und hob das Kursziel von 798 auf 813 CHF an.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,0 Milliarden EUR und einem Cash-Flow von 286,2 Millionen EUR zeigt sich der Sicherheitstechnologie-Konzern finanziell solide aufgestellt. Der Aktienkurs liegt aktuell 65,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

