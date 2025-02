dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Erstes Geschäftshalbjahr 2024/25: Starkes organisches Wachstum und Margensteigerung setzen sich fort - Transformation auf Kurs



25.02.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Starkes Volumenwachstum in allen Kernländern sowie bei Key & Wall Solutions und OEM; organisches Umsatzwachstum von 5.1%

Bereinigte EBITDA-Marge um 60 Basispunkte auf 15.2% gestiegen

Reingewinn von CHF 96.7 Mio.; freier Cashflow bei CHF 50.9 Mio., starke Bilanz

Transformationsprogramm auf Kurs; kommerzielle Transformation gestartet

Ausblick 2024/25 angehoben: organisches Nettoumsatzwachstum von 3-5%, bereinigte EBITDA-Marge auf rund 15.5 % angehoben

René Peter zum Chief Financial Officer ernannt Rümlang, 25. Februar 2025 - Till Reuter, CEO von dormakaba, kommentiert: «Unsere Dynamik setzte sich in der ersten Hälfte des Jahres 2024/25 mit einem starken organischen Umsatzwachstum und höheren Margen fort. Wir sind mit der Umsetzung unserer Strategie und unseres Transformationsprogramms auf Kurs und setzen unseren strategischen Weg von Shape zu Growth fort. Wir fördern das Wachstum durch Innovationen, indem wir intelligente, vernetzte und energieeffiziente Lösungen schaffen, die den Lebenszyklus von Gebäuden verbessern. Auf der BAU 2025 haben wir die Besucher mit innovativen Lösungen überzeugt und uns als ein führender Anbieter für Sicherheit, Zutritt und den Schutz kritischer Infrastrukturen weltweit präsentiert.» «Ich freue mich, René als festes Mitglied in meinem Führungsteam zu begrüssen. Mit seiner fundierten Finanzexpertise und seinem Branchenwissen ist er ein idealer Partner, um die Transformation von dormakaba voranzutreiben. Er bringt Kontinuität in das heutige anspruchsvolle Umfeld und ist eine ideale Besetzung als Nachfolger von Christina Johansson.»

Konzernergebnis: Weiterhin starkes organisches Wachstum und Steigerung der Margen

dormakaba verzeichnete in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 ein starkes organisches Nettoumsatzwachstum von 5.1%, das auf ein höheres Volumen (3.3%) und höhere Preise (1.8%) zurückzuführen ist. Der Gesamtumsatz belief sich auf CHF 1 421.3 Mio.; die negativen Währungseffekte schwächten sich im Berichtszeitraum ab und beliefen sich auf -1.6%. Das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 216.1 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge auf 15.2% (+60 Basispunkte). Dies ist das fünfte Halbjahr in Folge mit verbesserten Margen. Das Transformationsprogramm trug weiterhin wesentlich und nachhaltig zur Margensteigerung durch gesteigerte operative Effizienz und Beschaffungsinitiativen bei. Der Reingewinn lag mit CHF 96.7 Mio. (+99.4%) deutlich höher als im Vorjahr, was hauptsächlich auf niedrigere Restrukturierungskosten und Goodwill-Abschreibungen sowie den Verkauf eines Grundstücks in Montreal zurückzuführen ist. Starke Bilanz und signifikant gesteigerte Kapitalrendite

Die Kapitalrendite (ROCE) stieg weiter auf 29.9%, was auf eine verbesserte Profitabilität und ein geringeres durchschnittliches Nettoumlaufvermögen zurückzuführen ist. Der freie Cashflow ging leicht auf CHF 50.9 Mio. zurück, was auf einen höheren Lagerbestand aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und einen projektspezifischen Lageraufbau zurückzuführen ist. Die Nettoverschuldung belief sich auf CHF 466.4 Mio., was zu einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 1.1x führte. Geschäftssegment Access Solutions: Starkes organisches Nettoumsatzwachstum in einem herausfordernden Umfeld

Access Solutions verzeichnete ein starkes organisches Nettoumsatzwachstum von 5.0%, das sowohl durch das Volumen (3.6%) als auch durch die Preisrealisierung (1.4%) angetrieben wurde. Der Gesamtumsatz belief sich auf CHF 1 205.0 Mio. Alle Kernmärkte und alle wichtigen Produktgruppen sowie der Kundenservice trugen zum organischen Wachstum bei. Nordamerika verzeichnete ein gutes einstelliges Wachstum, das von der Nachfrage im Hotelbereich und nach Zeiterfassungslösungen angetrieben wurde. Deutschland setzte seinen starken Wachstumskurs fort, unterstützt durch das Projektgeschäft, insbesondere im Bereich Flughäfen. Grossbritannien/Irland verzeichnete ein starkes Wachstum, das durch die Volumensteigerung auf dem schwierigen Markt für Türschliesser angetrieben wurde. Sowohl die Schweiz als auch Australien/Neuseeland verzeichneten ein solides Wachstum.



Das Unternehmen setzte seinen Transformationskurs fort und beschleunigte den Aufbau von Shared Services, was zu einem Anstieg der einmaligen Kosten für Job-Shadowing und Betriebskosten führte. Das Unternehmen konnte diese allerdings auffangen und es gelang ihm zusätzlich, die bereinigte EBITDA-Marge für Access Solutions leicht zu steigern, was durch das Volumenwachstum und Preiserhöhungen unterstützt wurde. Das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 183.9 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 15.3% entspricht. Geschäftssegment Key & Wall Solutions and OEM: Rekordergebnis setzt sich fort

Key & Wall Solutions and OEM verzeichnete ein starkes organisches Nettoumsatzwachstum von 7.0%, das sowohl durch das Volumen (3.7%) als auch durch die Preisrealisierung (3.3%) angetrieben wurde. Ein Hauptwachstumstreiber ist weiterhin das Geschäft mit Movable Walls, das durch das Nordamerika-Geschäft positiv beeinflusst wurde. Das OEM-Geschäft verzeichnete in einem schwierigen Umfeld ein gutes organisches Wachstum. Key Systems verzeichnete eine gemischte Leistung mit Volumensteigerungen in Lateinamerika, Indien und Südostasien, während die Umsätze in Europa und Nordamerika unverändert blieben. Die Nachfrage nach Schlüsselfräsmaschinen stieg. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 246.1 Mio. Das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 52.0 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 21.1% (+230 Basispunkte). Das Segment ist für eine nachhaltige Performance gut aufgestellt und nutzt seine marktführende Position bei Movable Walls und Key Systems sowie ein effizientes Profitabilitätsmanagement. Strategieumsetzung auf Kurs, Transformationsprogramm macht weiter Fortschritte, Transformation im kommerziellen Bereich (Commercial Transformation) gestartet

dormakaba entwickelt sich gut und setzt mit kontinuierlichen Investitionen in Innovation und Märkte verstärkt auf weiteres Wachstum. Mit den jüngsten Akquisitionen von Montagebedrijf Van den Berg B.V. und einer Minderheitsbeteiligung an Safetrust Inc. (beide Februar 2025) erschliesst sich dormakaba auch aktiv anorganische Geschäftspotenziale. Das Transformationsprogramm erzielte weitere signifikante Einsparungen in den Bereichen Beschaffung, Administration, Produktentwicklung und operative Effizienz. Der Aufbau der drei regionalen Shared Service Center verläuft erfolgreich, wobei die Aktivitäten von mehr als zehn Ländern bereits vollständig übertragen wurden. Das im Herbst 2024 gestartete Programm zur Transformation im kommerziellen Bereich erreichte im Februar 2025 seinen ersten wichtigen Meilenstein, indem die Verhandlungen mit den deutschen Arbeitnehmervertretern abgeschlossen wurden. Durch mehrere Veräusserungen und die Standortkonsolidierung in Montreal wurden weitere Fortschritte bei der Reduzierung der Unternehmenskomplexität erzielt. Ausblick für 2024/25 angehoben

dormakaba wird sich weiterhin auf die Umsetzung der Strategie, die Verbesserung der operativen Effizienz und Innovation konzentrieren. Ein hoher Auftragsbestand wird die Dynamik des Unternehmens im zweiten Halbjahr unterstützen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2024/25 erwartet das Unternehmen ein anhaltendes organisches Nettoumsatzwachstum in der Grössenordnung von 3-5% und hebt die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge auf rund 15.5% an. Konzernleitung

Der Verwaltungsrat hat René Peter (57) mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer ernannt. Er tritt die Nachfolge von Christina Johansson an, die Anfang Februar nach langer Krankheit leider verstorben ist. René Peter verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzführung in verschiedenen Industriesektoren. Dabei hat er entscheidend zur Optimierung der finanziellen Leistungsfähigkeit und des Berichtswesens, der Verbesserung der operativen Exzellenz und zur Transformation von Unternehmen beigetragen. Seit seinem Eintritt bei dormakaba im Jahr 2013 agierte er in verschiedenen regionalen und globalen Schlüsselfunktionen, zuletzt seit 2019 als Senior Vice President Finance Group Controlling. Im Juli 2024 übernahm er interimistisch die Position des Chief Financial Officer, um Geschäftskontinuität in einer kritischen Zeit zu gewährleisten. Vor seiner Tätigkeit bei dormakaba war er in verschiedenen Funktionen bei Industrieunternehmen wie Ascom und Mettler-Toledo tätig.

Kennzahlen der dormakaba Gruppe1) in Mio. CHF, sofern nichts anderes angegeben Halbjahr per 31.12.2024 Halbjahr per 31.12.2023 Veränderung in % Organisch in % Nettoumsatz 1 421.3 1 376.5 3.3 +5.1 Bereinigtes EBITDA 216.1 200.7 7.7 Bereinigtes EBITDA in % des Nettoumsatzes 15.2 14.6 +60 bps Gewinn 96.7 48.5 99.4 Gewinn nach Minderheiten 50.4 24.9 102.4 Freier Cashflow 50.9 55.7 -8.6 Nettoverschuldung 466.4 586.5 -20.5 Nettoverschuldung / bereinigtes EBITDA 1.1x 1.5x ROCE (Rendite auf das eingesetzte Kapital) 29.9% 27.5% +240 bps

1) Zur Definition alternativer Performancekennzahlen siehe Kapitel «Notes to the consolidated financial statements» im Halbjahresbericht 2024/25 von dormakaba. Den vollständigen Halbjahresbericht der dormakaba Holding AG für das erste Halbjahr 2024/25 ist online verfügbar unter report.dormakaba.com . Die Analystenpräsentation finden Sie unter dk.world/publications . Investoren- und Analystenkonferenz

Zeit: 10.00 Uhr MEZ - Diese Veranstaltung kann auch per Webcast verfolgt werden: LINK Medien-Telefonkonferenz

Zeit: 09.00 Uhr MEZ Weitere Informationen für: Investoren und Analysten

Swetlana Iodko Schoordijk

Head Investor Relations

T: +41 44 818 90 28

swetlana.iodko@dormakaba.com Medien

Patrick Lehn

Press Officer

T: +41 44 818 92 86

patrick.lehn@dormakaba.com

Download Bereich Medienmitteilung PDF Disclaimer Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter "glaubt", "angenommen", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider, beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen worden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder der Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige. Die Definition alternativer Performancekennzahlen findet sich im Kapitel «Notes to the consolidated financial statements» im Halbjahresbericht 2023/24 von dormakaba. Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.

