Die CompuGroup Medical, ein führender Softwareanbieter im Gesundheitswesen, hat eine bedeutende Ausweitung ihres Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben. Das Koblenzer Unternehmen plant, den Umfang des Programms zu verdoppeln, was das Vertrauen in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht. Die Aktie notiert aktuell bei 14,15 EUR, was einer monatlichen Steigerung von 3,32 Prozent entspricht.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 755,0 Millionen Euro und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,86 für das Jahr 2024 zeigt sich das Unternehmen solide aufgestellt. Die Dividende für das laufende Jahr beträgt 1,00 EUR pro Aktie.

