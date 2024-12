CVC Capital Partners plant ein Übernahmeangebot für CompuGroup Medical (CGM) zu 22,00 EUR je Aktie, was einer Prämie von 51 % auf den durchschnittlichen Aktienkurs der letzten drei Monate entspricht, und strebt anschließend ein Delisting an. Die Mehrheitseigentümer von CGM, die Familie Gotthardt, unterstützen das Angebot, behalten jedoch im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit CVC ihren 50,1%-Anteil. Das Angebot, das einer Annahmeschwelle von 17% und regulatorischer Genehmigung unterliegt, soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden, gefolgt von einem möglichen Delisting. Die Ankündigung der Gründerfamilie, im Falle einer erfolgreichen Übernahme an Bord zu bleiben und mit CVC zusammenzuarbeiten, spiegelt die Einschätzung von mwb research wider, dass die Aktien mehr wert sind als die angebotenen 22,00 EUR je Aktie. Die fundamentale Bewertung von mwb research liegt bei EUR 27,50 je Aktie, was 25% über dem aktuellen Angebotspreis liegt. Aus diesem Grund empfehlen die Analysten - zum jetzigen Zeitpunkt - nicht, das Angebot anzunehmen. Aus fundamentaler Sicht bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 27,50 EUR und ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CompuGroup%20Medical%20SE