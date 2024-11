Die Clorox Company hat auf ihrer Hauptversammlung am 20. November 2024 eine Gesamtdividende von 4,82 USD für das Jahr 2024 beschlossen. An der US-amerikanischen Börse zeigt sich die Aktie des Konsumgüterherstellers stabil und notiert aktuell bei 169,31 USD, was einem leichten Anstieg von 0,08 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 20,1 Milliarden Euro.

Positive Kursentwicklung im Jahresvergleich

Die Entwicklung der vergangenen Monate unterstreicht die solide Position des Unternehmens am Markt. Auf Monatssicht verzeichnete die Aktie einen Zuwachs von 8,19 Prozent, während sich der Kurs im Jahresvergleich um 20,75 Prozent verbesserte. Der aktuelle Kurs liegt damit nur knapp über dem 52-Wochen-Hoch.

