Das Blutbad der Nel ASA-Aktie an der Börse geht in die nächste Runde. Von Montag bis Donnerstag rauschte das Papier des norwegischen Elektrolyseurherstellers rund 17% in die Tiefe und fiel fast auf ein neues Allzeittief. Am Freitag konnte sich die Aktie nur leicht erholen. Ist es nun endlich an der Zeit für Anleger zuzugreifen? Oder greifen sie bei Nel ASA in ein fallendes Messer? Eine vernichtende Analyse Gute Nachrichten sind bei Nel ASA weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...