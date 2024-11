Die chinesische EHang Holdings verzeichnete am 23. November einen deutlichen Kursanstieg von 5,79 Prozent auf 14,06 USD. Der Luftfahrttechnologiekonzern, der sich auf autonome Fluggeräte spezialisiert hat, konnte damit den negativen Monatstrend von -18,26 Prozent teilweise ausgleichen. Parallel dazu kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 30 Millionen US-Dollar an, was bei einer Marktkapitalisierung von 594,2 Millionen Euro als signifikante Maßnahme einzuordnen ist.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Gesamtzahl von 44,0 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich EHang weiterhin als führender Entwickler im Bereich der urbanen Luftmobilität. Der aktuelle Aktienkurs liegt 32,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 63,44 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

