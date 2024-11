Die First Majestic Silver verzeichnete am 22. November 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg um 2,21 Prozent auf 6,277 Euro, was im aktuellen Marktumfeld als positives Signal gewertet wird. Das kanadische Bergbauunternehmen, das sich auf Silberförderung in Mexiko spezialisiert hat, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden Euro bei 301,6 Millionen ausstehenden Aktien auf.

Wichtige Termine stehen bevor

In den kommenden Tagen stehen zwei bedeutende Veranstaltungen an: Die National Bank Financial CEO Mining Conference am 25. November und die Scotiabank Mining Conference am 3. Dezember 2024. Diese Konferenzen könnten weitere Einblicke in die strategische Ausrichtung des Unternehmens geben.

Anzeige