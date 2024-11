Baden-Baden (ots) -Sonderausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" zugunsten der Kinderhilfsaktion / mehr als 1,8 Millionen Euro Erlös seit Jahresbeginn / Sendung in der ARD MediathekAndy Borg engagiert sich sozial für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In einer dreistündigen Live-Show sammelte er Spenden für die "Herzenssache", die gemeinsame Kinderhilfsaktion des Südwestrundfunks, des Saarländischen Rundfunks und der Sparda-Bank. "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" am Freitagabend (22.11.24) im SWR und SR war der Auftakt der diesjährigen Spendenaktionen in der Vorweihnachtszeit. Seit Jahresbeginn sammelte die "Herzenssache" Spenden in Höhe von mehr als 1,8 Millionen Euro, genau sind es 1.813.571 Euro. Dies bilanzierte Ulla Fiebig, Vorsitzende des Vereins Herzenssache e.V., zum Finale der Sendung. "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist ab sofort in der ARD Mediathekabrufbar.Kai Gniffke: "Die großzügige Unterstützung ist beeindruckend""Die großzügige Unterstützung der Menschen im Südwesten ist beeindruckend und zeigt, wie stark wir zusammen sein können und was unser Zusammenhalt ermöglicht", erklärt SWR Intendant Kai Gniffke: "Allen, die mit ihrem Beitrag Kindern und Jugendlichen in Not neue Chancen und Perspektiven ermöglichen, gilt mein herzlicher Dank."Ulla Fiebig: "Ein Zeichen von Verbundenheit im Südwesten""Ich danke allen Zuschauerinnen und Zuschauern von SWR und SR für das großartige Spendenergebnis und das Vertrauen in die Arbeit unserer Kinderhilfsaktion", sagt Ulla Fiebig: "Als Vorsitzende des Vereins Herzenssache habe ich verschiedene Hilfsprojekte kennengelernt und spürbar erlebt, wie Spenden das Leben von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in schweren wie ungewissen Zeiten erleichtern. Jeder Beitrag ist ein Zeichen von Verbundenheit im Südwesten und zeigt, dass wir füreinander da sind. Ganz besonders für diejenigen, die ein schweres Päckchen tragen, sich einsam fühlen und eine positive Vision fürs Leben brauchen."Spenden-Hotline bis zum Ende des JahresZuschauer:innen konnten während der Sendung anrufen und spenden. Die Spenden-Hotline 0800 888 15 15 bleibt noch bis Jahresende geschaltet. Die Spendenkonten: Sparda-Bank Südwest, IBAN: DE63 5509 0500 0000 0000 33, BIC: GENODEF1S01 und Sparda-Bank Baden-Württemberg, IBAN: DE59 6009 0800 0000 0000 33, BIC: GENODEF1S02. Infos auch unter www.herzenssache.de"Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 7. Dezember 2024Die nächste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird am Samstag, 7. Dezember 2024 um 20:15 Uhr im SWR, SR und MDR ausgestrahlt. Mit dabei sind der österreichische Sänger Markus Wolfahrt, Daniela Alfinito, Mountain Crew, Natalie Holzner, Laffontien Brothers, Michael Hirte, Die Jungen Zillertaler, Linda Jung sowie die Trachtenkapelle Glottertal bei Freiburg."Weihnachten mit Andy Borg" an HeiligabendAn Heiligabend, 24. Dezember 2024, 20:15 Uhr, wird im SWR, SR und MDR "Weihnachten mit Andy Borg" zu sehen sein. Musikalische Gäste sind unter anderem Helmut Lotti, Luna Klee, Sigrid & Marina, Ron Williams, Rebecca Immanuel und die Zellberg Buam. Am Neujahrstag, 1. Januar 2025, 20:15 Uhr, folgt im SWR und SR "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste" mit Highlights der vergangenen Shows. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen sind die Sendungen auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg) abrufbar.Sendehinweise"Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg": in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Samstag, 7. Dezember 2024, 20:15 Uhr, SWR, SR, MDR und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)"Weihnachten mit Andy Borg", 24. Dezember 2024, 20:15 Uhr, SWR, SR, MDR undin der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg), Wiederholung: 25. Dezember 2024, 09:15 Uhr, SWR"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste", Mittwoch, 1. Januar 2025, SWR, SR und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)Informationen und Fotos unter: http://swr.li/andy-borg-sammelt-spenden-fuer-die-herzenssacheFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5915201